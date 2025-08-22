Sorpresa para los hinchas de Colo Colo y sobre todo para los más nostálgicos de la época dorada de Matías Fernández como el mejor jugador de América. Eso, porque un integrante de dicho plantel se puso el buzo de DT.

Siendo parte del equipo de oro de Claudio Borghi en la Copa Sudamericana 2006, el argentino Sebastián Cejas dejó huella en Macul tras llegar como reemplazo de Claudio Bravo.

“Terremoto” partió al año siguiente, pero supo gritar campeón con el Cacique en el torneo local, donde aún es recordado con cariño y siempre sigue la actualidad alba desde el fútbol argentino.

Un “Terremoto” de Colo Colo a la banca

Sebastián Cejas fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del tradicional club argentino, Douglas Haig. El popular equipo tiene entre sus hinchas al comentarista de TNT Sports, Leonardo Burgueño.

“El flamante entrenador estampó rúbrica junto con Sebastián López, su ayudante de campo, y Franco Dezotti, preparador físico”, avisó con bombos y platillo el elenco argentino.

Douglas Haig le puso todas las fichas al ex Colo Colo para su temporada en el Torneo Federal A, anunciando que “El cuerpo técnico ya trabaja con el grupo desde el lunes”.

“Cejas planificó la semana de tareas con actividades hasta el sábado, ya que el fin de semana el rojinegro tendrá fecha libre”, avisaron en el club que ahora tiene a un recordado albo como líder.

