Colo Colo continúa pensando en el 2026 y el ojo está puesto en la zona defensiva, donde el Cacique sufrió las bajas de importantes figuras como Emiliano Amor y Sebastián Vegas, además de la probable salida de Alan Saldivia. Es en ese contexto donde se espera que el próximo refuerzo albo sea de esa posición.

Hasta el momento el nombre que más se repite es el de Joaquín Sosa, uruguayo cuyo pase pertenece al Bologna de Italia, no obstante, en Argentina dieron aviso de algo que poco conocimiento había en Chile y es que los albos también estarían mirando a un ex Boca Juniors y reciente campeón del fútbol trasandino en esa posición.

Colo Colo sigue a Óscar Salomón para 2026

El encargado de dar a conocer la noticia fue el periodista deportivo argentino y especialista en el mercado de fichajes, Uriel Iugt, quien informó a través de redes sociales en una información en conjunto con otro comunicador, que Newell’s busca al defensor Óscar Salomón, hoy en Platense, pero cuyo pase aún pertenece a Boca Juniors, no obstante, lo más sorprendente para los chilenos vino después.

Casi cerrando su tweet, el comunicador señaló algo que pocos conocían de este lado de la cordillera: “#ColoColo también lo sigue de cerca” añadió .

Sorpresa causa la información del periodista argentino, debido a que poco y nada se sabía de este nombre en Chile como opción probable para la defensa alba, y ahora se sumará a figuras ya conocidas como el propio Sosa, además de Bruno Cabrera (Coquimbo Unido), Santiago Quirós (Racing Club) y Junior Barreto (Olimpia), entre otros.

¿Quién es Óscar Salomón?

Oscar Camilo Salomón es un futbolista argentino de 26 años y que actualmente se desempeña como defensor en el conjunto de Platense de la Primera División de Argentina, con ellos se coronó campeón del Apertura este 2025.

Este 2025 disputó 38 duelos con el elenco trasandino, logrando 3.420 minutos de juego, marcando un gol, una asistencia y recibiendo 9 amarillas en ‘El Calamar’.

Óscar Salomón disputando un balón contra Maximiliano Salas de River Plate este 2025. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Salomón surgió de las juveniles de Boca Juniors, pero jamás ha logrado disputar un minuto con ellos en partidos oficiales, sí ha defendido además las camisetas de Central Córdoba y Tigre en Argentina, además de Montevideo City Torque en Uruguay.

De todas formas, si Colo Colo lo quiere, la tarea no será fácil debido a que, además de competir con Newell’s, su pase está valorado en 2.3 millones de euros, según Transfermarkt.