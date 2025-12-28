Complejo deportivo de Roberto Cereceda sufre violento incendio: “Pérdida total”

Un complejo cierre de año enfrenta Roberto Cereceda. El multicampeón con Colo Colo informó en sus redes sociales que sufrió un violento incendio en su recinto deportivo ubicado en Maipú.

A través de sus redes sociales, el “Eléctrico” mostró parte de los daños y que dejaron sin parte importante del recinto que mantiene el ex seleccionado nacional.

“Les quiero contar algo que nos pasó ayer. Tuvimos una pérdida total de nuestro casino y de los baños”, parte el video que publicó Cereceda en la zona afectada por las llamas.

¿Qué pasó con Roberto Cereceda?

Roberto Cereceda en su faceta de influencer decidió mostrar la otra cara de la moneda. Así fue como ingresó a la zona afectada por las llamas y mostró las secuelas que dejó el siniestro.

“Fue un momento bastante triste. Fue fuerte ver el lugar que estar trabajando, sufrir una pérdida así. Uno en las redes sociales muestra lo más lindo, pero pasan este tipo de cosas”, agregó el ex Audax Italiano lamentando lo ocurrido.

Pese a los daños, Cereceda recalcó que comenzarán desde este lunes las reparaciones y que seguirán funcionando para todo el público. Por lo que dispondrán de medios provisorios para solventar la atención a los clientes.

“Nosotros como familia, estamos más firmes que nunca. Nos vamos a levantar. Muchas gracias a todos por el apoyo”, cerró emocionado el lateral que prometió levantar su emprendimiento familiar.