Nueva denuncia pone en jaque al fútbol chileno: “Al borde de la desaparición”

Una nueva denuncia golpea al fútbol chileno antes del cierre de año. Esto ahora tiene relación con la Segunda División Profesional que recalcó que no volverá a retomar su actividad en 2026 si no se toman medidas importantes.

A través de un comunicado, los doce equipos de la categoría denunciaron una grave crisis económica. Por lo que exigen una reducción del torneo: pasar de 9 a solo 7 meses de competencia.

“En el último tiempo ha puesto incluso a dos clubs emblemáticos al borde de la desaparición”, indica el comunicado publicado este lunes donde aparecen clubes como Santiago Morning, General Velásquez, Santiago City y Deportes Melipilla entre otros.

“La actual extensión del campeonato compromete seriamente la sostenibilidad financiera de las instituciones y profundiza la precarización de las condiciones laborales de los jugadores”, agrega el documento.

La crisis de la Segunda División

A su vez se detalla que por la gestión de la ANFP y el calendario que se utilizó en el 2025 ya se sufrieron consecuencias graves. En especial por las pausas prolongadas y que impidió la realización normal del torno. Lo que hoy los tiene al borde del abismo económico.

“Reiteramos nuestra plena disposición al dialogo y búsqueda de soluciones. Esperamos que tanto la ANFP como el Sifup comprendan la gravedad del escenario”, informaron.

En el texto que fue compartido por importantes referentes de la competición como Jaime Valdés, de inmediato sumó cientos de mensajes de apoyo. Por lo que se espera una solución al conflicto antes de que comience la temporada en enero.