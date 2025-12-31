Fabián Estay pone el foco en el ‘9’ que suena en Colo Colo y apunta a un detalle clave

El nombre de Robert Morales comienza a ganar fuerza en el mercado de fichajes de Colo Colo como posible refuerzo ofensivo para la temporada 2026. Si bien existen dudas en torno a su nivel por el escaso protagonismo que tuvo durante el último año, hoy Fabián Estay, conocedor del presente del Toluca, entregó su mirada sobre el delantero paraguayo que suena en Macul.

El ex volante de La Roja y actual comentarista del fútbol mexicano conversó en exclusiva con RedGol y analizó el presente del atacante, quien pese a consagrarse bicampeón con Deportivo Toluca, cumplió un rol mayormente secundario dentro del equipo. Aun así, Estay valoró su aporte cada vez que le tocó ingresar o asumir la titularidad.

“Robert Morales acaba de salir bicampeón con Toluca teniendo un rol secundario , pero siendo muy importante”, comenzó señalando el también exjugador de Colo Colo, para luego agregar: “Como relevo lo hizo muy bien en algunos momentos y cuando fue titular también respondió”.

En esa misma línea, Estay apuntó a las dificultades que enfrentó el paraguayo en México, especialmente por la presencia de Paulinho, delantero portugués que viene realizando una gran campaña con Toluca. “Llegó un centrodelantero que fue tres veces consecutivas goleador del fútbol mexicano, por lo que no tenía muchas posibilidades de ser titular indiscutido” , explicó.

Más allá de ese escenario, el comentarista destacó las cualidades del atacante y dejó en claro bajo qué condiciones podría rendir en el Estadio Monumental. “Es un delantero luchador, buen definidor, pero que necesita jugar constantemente. Si viene comprometido, puede ser muy importante para Colo Colo como alternativa en el ataque” , sostuvo.

Robert Morales enfrentando al ex Colo Colo, Sebastián Vegas, mientras este jugaba en Monterrey el 2023. (Foto: Héctor Vivas/Getty Images)

Los números de Robert Morales en 2025

El delantero paraguayo de 26 años no tuvo una temporada destacada en 2025, cumpliendo en su mayoría un rol de suplente, ingresando desde el banco en varios encuentros.

En las frías cifras, Morales disputó 20 partidos, eso sí, solo 766 minutos en total, un promedio de 38 minutos por encuentro, en los que marcó tres goles y entregó tres asistencias.