Colo Colo vuelve a ser protagonista del mercado y nuevamente por una posible salida. Esta vez, el foco está puesto en Alan Saldivia. Es sabido que el defensor charrúa en las últimas horas recibió una oferta concreta desde Brasil, específicamente de Vasco da Gama, elenco que lo viene siguiendo desde hace varios mercados.

Si bien durante las últimas horas se hablaba de silencio desde Blanco y Negro en cuanto a la oferta por el jugador de 23 años, ahora fue el periodista argentino y especialista en el mercado de pases sudamericano, Uriel Iugt quien confirmó que la propuesta del club carioca –un préstamo con opción de compra por el defensor charrúa– no convenció en Macul. La respuesta fue clara: Colo Colo no está dispuesto a negociar a Saldivia bajo esa modalidad.

“🚨#ColoColo rechazó la oferta de #VascoDaGama por Alan Saldivia” , señaló en primera instancia el comunicador a través de su cuenta de X (antes Twitter).

A eso, el trasandino añadió la condición que pondría Blanco y Negro para desprenderse del zaguero uruguayo: “↪️ La propuesta fue por un préstamo con opción de compra. El club chileno solo está dispuesto a venderlo”.

De acuerdo con esta información, en el Estadio Monumental la postura es una sola: solo se evalúa una venta definitiva, entendiendo que Saldivia es una de las piezas más importantes del plantel y uno de los nombres con mayor proyección internacional. A eso se suma la compleja situación económica que atraviesa el Cacique y la reciente pérdida de activos relevantes, como ocurrió con Brayan Cortés, quien tras renovar con los albos nuevamente partirá a préstamo, esta vez a Argentinos Juniors.

Por ahora, la señal desde Macul es contundente. Colo Colo no regalará a Alan Saldivia, y cualquier club que quiera llevárselo deberá sentarse a negociar bajo condiciones muy distintas a las planteadas por Vasco da Gama en las últimas semanas.

Alan Saldivia, quien tiene contrato hasta 2026 con Colo Colo, tiene un valor de cerca de 1,2 millones de euros, según Transfermarkt, sin embargo, el Cacique en mercados anteriores ha llegado a pedir hasta 3 millones de dólares (€2.5 M), es decir, más del doble de su valor.