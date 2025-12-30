Colo Colo empieza, como en un puzzle, a poner una pieza con otra, con el fin de que el resultado les permita tener una buena temporada 2026. El Centenario fue para el olvido y hay necesidades básicas que se deben suplir en el equipo.

La portería, la zona defensiva y un centrodelantero parecen ser las prioridades de Fernando Ortiz, técnico albo, considerando que Matías Fernández llegó para el puesto de lateral derecho.

Pero, así como algunos llegan, otros pueden irse. Es por eso que, en el mercado de fichajes, también hay que estar atentos a lo que pueda pasar con la puerta de salida de Macul, por donde algunos parecen transitar con maletas hechas.

ver también Desde Brasil anuncian la fórmula para sacar a Alan Saldivia de Colo Colo

¿Qué pasará con Alan Saldivia?

Desde Vasco da Gama arremetieron con todo. Otro Fernando, Diniz, está armando su elenco y conoce muy de cerca a Alan Saldivia, jugador al que ya elogió cuando lo tuvo como rival en Copa Libertadores.

Hay varias opciones que se manejan para llevarse al jugador. De hecho, según comentó el periodista Rodrigo Gómez, desde Vasco da Gama están dispuestos a ir all in. “La propuesta contemplaría comprar al jugador”, aseguró el profesional de Cooperativa Deportes.

Alan Saldivia podría irse a Vasco da Gama | Photosport

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, lo que llama la atención del interés de Vasco da Gama es el mutismo que ha mostrado Blanco y Negro al respecto. “Colo Colo sin respuesta por Alan Saldivia!! Vasco da Gama presentó una oferta por el zaguero uruguayo, pero BYN aún no entrega su decisión (sic)“, sentenció Rodrigo Gómez, dejando en claro que la pelota está en el campo de Macul.

Tweet placeholder

¿Cuáles fueron los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

Alan Saldivia jugó un total de 30 partidos en toda la temporada. Pese a tener una lesión que lo afectó durante parte del 2025, el uruguayo sumó una asistencia y un total de 2.586 minutos de juego, entre Copa Libertadores, Liga de Primera y Copa Chile.

Publicidad

Publicidad