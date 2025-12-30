Colo Colo empieza, como en un tetris, a poner una encima de otra las piezas que le permitan tener una buena temporada 2026. El Centenario fue para el olvido y hay necesidades básicas que se deben suplir en el equipo.

La portería, la zona defensiva y un centrodelantero parecerían ser las prioridades de Fernando Ortiz, considerando que Matías Fernández llegó para el puesto de lateral derecho.

Pero, así como algunos llegan, otros se van. Es por eso que, en el mercado de fichajes, también hay que estar atentos a lo que pueda pasar con la puerta de salida de Macul, por donde algunos parecen transitar con maletas hechas.

Lo vienen a buscar desde Brasil

Hace un tiempo, se había hablado de la opción de que Alan Saldivia, defensa de Colo Colo, partiera al fútbol brasileño. Vasco da Gama asomó, entonces, como una de las posibilidades. Esto se reactivó ahora a fin de año y, de hecho, algunos dicen que Jean Meneses fue propuesto como ficha de cambio.

Fernando Diniz sería el principal interesado en contar con el uruguayo y, según el sitio O Dia, el Vasco habría reactivado con todo sus ánimos de levantarle Alan Saldivia a Colo Colo.

“La fórmula sería un préstamo con opción de compra. Es uno de los objetivos para reforzar la parte defensiva de la escuadra de Fernando Diniz”, señala el sitio especializado, dando a entender que, ahora sí, vienen con todo por el charrúa.

¿Cuáles fueron los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

Alan Saldivia jugó un total de 30 partidos en toda la temporada. Pese a tener una lesión que lo afectó durante parte del 2025, el uruguayo sumó una asistencia y un total de 2.586 minutos de juego, entre Copa Libertadores, Liga de Primera y Copa Chile.