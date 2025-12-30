Las cosas empiezan a destrabarse en la Universidad de Chile. Primero, Gustavo Álvarez dejó, al fin, la banca azul, tras duros días de incertidumbre. Luego, llegó Paqui Meneghini, lo que permitió destrabar la posibilidad de refuerzos.

Ahora, empieza el momento de los rumores y de las primeras llegadas de jugadores a la Universidad de Chile. La salida de varios jugadores hace que varios espacios deban ser rellenados en el Romántico Viajero, sobre todo en ataque.

Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra se fueron. Es decir, tres de los atacantes más referenciales con los que contó Gustavo Álvarez. ¿Quién podrá reemplazarlos? Suena un ex Colo Colo.

Un Lucero más allá del horizonte

Comenzó como un rumor poco creíble y, tal como una avalancha, ha ido creciendo y creciendo. Se trata del rumor que vincula a Juan Martín Lucero, ex jugador de Colo Colo, con la Universidad de Chile.

Ahora, el rumor se ha transformado en posibilidad real y varios sindican como muy probable que Juan Martín Lucero termine fichando por el Romántico Viajero. ¿La razón? Fortaleza quiere dejarlo partir, pues su sueldo es demasiado alto para la Serie B, a la que descendieron este año, tras una pésima campaña.

“Fortaleza está dispuesto a negociar al “Gato” ya que su salario es demasiado elevado para la Serie B de Brasil”, señaló el periodista especializado en traspasos, César Luis Merlo.

Juan Martín Lucero jugó ante Colo Colo en Copa Libertadores | Photosport

¿Cuáles son los números de Juan Martín Lucero en Fortaleza este 2025?

Juan Martín Lucero jugó un total de 51 partidos en la temporada 2025, anotando once goles y dando una asistencia. Fue parte importante del equipo que terminó descendiendo en el Brasileirao.