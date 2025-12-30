Uno de los refuerzos con que Universidad de Chile quiere golpear en el mercado de fichajes para la temporada 2026 es Juan Martín Lucero, el argentino ex Colo Colo que se acerca a pasos agigantados a los azules.

El delantero está actualmente en el Fortaleza de Brasil, club que perdió la categoría en el Brasileirao, por lo que no ven con malos ojos las salidas de varios de los jugadores de su plantilla.

Por lo mismo, mientras negocia con la U, Lucero comenzó una pretemporada en solitario para poder avanzar y estar en condiciones para su futuro, con un exigente trabajo físico.

Así al menos se pudo ver en las plataformas digitales de Claudio Borges, quien publicó un video de un riguroso plan de entrenamiento que se puede ver en @trainerborges.

Juan Martín Lucero inició su pretemporada antes de venir a la U.

ver también ¡El primer batacazo de Meneghini! U de Chile tiene avanzada negociación con ex goleador de Colo Colo

Así se prepara Lucero antes de venir a U de Chile

Juan Martín Lucero no quiere perder el tiempo antes de definir su futuro como refuerzo de Universidad de Chile, por lo que ya comenzó su pretemporada para el año 2026.

Publicidad

Publicidad

Sabiendo que no continuará en Fortaleza, su meta más próximas será transformarse en jugador de los azules, por lo que se entregó a las manos de Claudio Borges en su preparación.

“Como cada año Juan Martín Lucero se prepara para poder enfrentar la pre temporada y lograr estar físicamente a full para rendir al máximo ! Profesional 100% ! Gracias por tantos años de confianza amigo ! Siempre x mas”, explicó en redes sociales.

Por ahora, el jugador planea venir en forma a Universidad de Chile, donde la pretemporada comenzará el 5 de enero en el Centro Deportivo Azul, de la mano de Paqui Meneghini.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Bombazo! Destapan que Juan Martín Lucero está a un paso de llegar a la U: “El acuerdo…”

Mira el video: