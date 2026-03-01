Colo Colo vs U de Chile: Formación, historial, transmisión y todo sobre el Superclásico

Este 1 de marzo domingo se disputará uno de los partidos más esperados del Campeonato Nacional: el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en su edición 199, donde ambas escuadras llegan en momentos muy distintos.

Por un lado, en las 4 fechas ya disputadas en la Liga de Primera, los albos comenzaron con una derrota, pero tras esto ha sumado 3 triunfos seguidos, lo que lo posiciona en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Mientras que, por otra parte, los dirigidos por Francisco Meneghini han tenido un duro comienzo del campeonato donde suman una derrota y tres empates, quedando en el penúltimo lugar de la tabla.

¿A qué hora es el Superclásico y dónde ver?

El encuentro se disputará este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental y la transmisión estará disponible para la señal de cable de TNT Sports Premium y en streaming en la plataforma de HBO Max.

Posible formaciones de Colo Colo y la U

Ambos DT deberán sacar toda la carne a la parrilla para quedarse con el importante triunfo del Superclásico.

La posible formación de Colo Colo tendrá a Fernando de Paul, Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa, Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino, Maximiliano Romero y Javier Correa.

Mientras que U de Chile formará con Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales, Javier Altamirano, Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

El historial de victorias del Superclásico: ¿Quién lidera?

El primer Superclásico entre albos y azules se disputó el 9 de junio de 1935, que terminó con victoria para Colo Colo, tras esto ya se han jugado 198 encuentros, donde el Cacique ha sumado 90 triunfos contra 50 de los azules.

En anotaciones, Colo Colo también lidera la tabla, ya que suma 332 goles contra 243. Mientras que entre los goleadores del Superclásico se encuentran históricos de ambas escuadras, donde Esteban Paredes y Carlos Campos lideran con 16 tantos.