Luego del final de la temporada 2025 junto a Colo Colo, Fernando Ortiz recibió una crítica solapada de Arturo Vidal. Pero también de su entorno cercano, como por ejemplo el preparador físico Juan Ramírez, quien le dejó un palo mucho más directo que el del Rey.

Fue así que se evidenció la distancia entre el Rey y el Tano Ortiz, quien a pesar de no haber podido meter al Cacique en una competencia internacional, extendió su permanencia en el estadio Monumental. Y ha podido dar pasos hacia adelante en esa misión.

Por ejemplo, el equipo del DT argentino enfiló tres victorias antes del Superclásico frente a Universidad de Chile que albergará el estadio Monumental en la fecha 5 de la Liga de Primera. En ese contexto, Manuel de Tezanos elogió varios aspectos estratégicos de Ortiz.

Arturo Vidal y Fernando Ortiz acercaron sus posturas tras un controvertido final de año. (Andres Pina/Photosport).

En primera instancia, porque “le había dado varias oportunidades a (Erick) Wiemberg y tenía que probar a (Diego) Ulloa” en el lateral izquierdo, donde el jugador que el año pasado estuvo a préstamo en Unión La Calera le ganó el puesto al valdiviano.

Diego Ulloa en acción ante O’Higgins de Rancagua. (Andres Pina/Photosport).

“Jugó buenos duelos, por ahí iba (Francisco) González”, añadió De Tezanos sobre el duelo de Ulloa ante el rápido extremo de O’Higgins. Y también elogió la gestión que hizo Ortiz para subsanar las asperezas existentes con el centrocampista bicampeón de América con la Roja.

Ante eso, Manoel planteó que “Vidal se pudo mantener en su zona, donde más aporta. Lo logró convencer. Es bien inteligente lo que hace Tano Ortiz”. Luego de eso, el periodista repasó el final del 2025 entre el King y el estratego argentino que fue padre en la semana previa al duelo contra el Romántico Viajero.

Manoel desmenuza la táctica de Ortiz para ganarse a Vidal en Colo Colo

De Tezanos sabía que Ortiz “estaba peleado con Vidal. El Preparador físico posteó una foto cuando perdieron con Audax Italiano. Y que era un jugador con el contrato vigente”. Un escenario que, según el comunicador, el Tano afrontó con mucha cintura.

“Entonces, ¿qué vas a hacer? Declararle la guerra todo el año o tratar de arreglarlo. Ha sido inteligente. En la cancha de Rancagua, que está buena, se notó más la calidad técnica de Vidal”, expuso De Tezanos sobre el aporte del “8” como eje del mediocampo.

Tano Ortiz y Arturo Vidal en El Teniente de Rancagua. (Andres Pina/Photosport).

Un puesto que desempeñó varias veces en el Bayern Múnich de Alemania. “Guardiola decía que a Vidal le costaba mantener la posición por el imán de la pelota, pero eso se entrena y se aprende”, recordó De Tezanos. Algo que quizá también recordó el King para ponerse nuevamente a disposición del Tano Ortiz, quien debe ponerle el timbre a la oncena para recibir a los azules.

Arturo Vidal jugó 48 partidos bajo la tutela de Josep Guardiola en el Bayern Múnich de Alemania. (David Ramos/Getty Images).

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo a partir de las 18 horas en el estadio Monumental.

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Colo Colo encadenó tres victorias y eso lo puso en la parte alta de la tabla de posiciones al cabo de cuatro fechas en la Liga de Primera 2026.