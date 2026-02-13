Colo Colo ha tenido un ajetreado inicio de temporada, en el que las llegadas y salidas no han sido la única noticia. Días atrás se conoció que la relación entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz sigue sin mejorar, al punto de que no se aguantarían.

Según revelaron, ninguno de los dos ha dejado atrás el conflicto que tuvieron a finales del 2025, sumando más problemas a un plantel que sigue buscando respuestas. No obstante, luego del último cruce las cosas parecen haber dado un giro por el bien el Eterno Campeón.

Y es que este viernes destaparon nuevos detalles sobre lo que ha pasado entre el King y el Tano. Ahí avisaron que, más allá de que la tensión sigue, la han hecho a un lado para tener paz y así enfocarse sólo en la cancha.

Arturo Vidal y Fernando Ortiz, más en paz que nunca en Colo Colo

La relación entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz no ha mejorado, pero por ahora está en su momento de mayor paz. El King y el Tano han dejado a un lado sus diferencias para trabajar juntos por el bien de Colo Colo.

Arturo Vidal y Fernando Ortiz han hecho a un lado sus diferencias en Colo Colo. Foto: Photosport.

Este viernes el periodista Edson Figueroa contó novedades sobre cómo han estado las cosas entre ambos. “El otro día me lo preguntaban desde el escándalo, de lo que se filtró de la relación de Vidal con Ortiz“, comenzó señalando en Dale Albo AM.

Ahí el reportero albo confirmó que hubo conflictos este 2026 en plena pretemporada. “Ojo, porque efectivamente hubo problemas en la pretemporada en Pirque. Una discusión grande, me atrevo a decir que dos“.

Fue tras ello que Edson Figuero contó las novedades respecto al conflicto. “El lunes decía que hoy es el momento más tranquilo, no es tema. Las declaraciones de Vidal, de Alarcón y el entrenador han llevado a dar razones a ese argumento“.

Esto deja en evidencia que tanto el volante como el técnico entendieron que una pelea no le servía a ninguno de los dos. Así, hicieron las paces con tal de sacar a flote al Eterno Campeón y poder soñar después de un año muy complicado.

Arturo Vidal y Fernando Ortiz le dan una buena noticia a Colo Colo. El Cacique tiene un poco de tranquilidad después de días de incertidumbre y sólo piensa en seguir ganando para escalar en la Liga de Primera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Arturo Vidal y Fernando Ortiz trabajan para ayudar a Colo Colo a seguir por la senda del triunfo. Este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas el Cacique recibe a Unión La Calera en el Monumental.