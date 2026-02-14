Con el correr de los días toman más fuerzas las declaraciones que realizó Gustavo Costas, entrenador de Racing Club, sobre el fichaje del delantero chileno Damián Pizarro, cuando dijo que “por la economía del club, era lo que podíamos traer“.

Ya integrado al plantel de “La Academia”, medios partidarios fueron categóricos en afirmar que el ex Colo Colo no estaba en buenas condiciones físicas para jugar. Pero parecía que todo iba a acabar con su primera citación para el encuentro de visita ante Banfield.

Muy lejos de eso. A la hora de conformar la formación titular de Racing y la banca de suplentes, Costas volvió a dejar en la tribuna a Damián Pizarro, sitio desde donde observó la valiosa victoria albiceleste en el Sur del Gran Buenos Aires por 2-0, en duelo por la jornada 5 del Apertura 2026 del fútbol argentino.

Damián Pizarro sigue sin ser considerado en Racing

El triunfo se consolidó en el tramo final del primer tiempo. Al minuto 27, abrieron la cuenta mediante un rebote que aprovechó el central Marcos Di Cesare para abrir el marcador. En el final de esta etapa, Adrián “Maravilla” Martínez convirtió de penal el 2-0 definitivo ante Banfield.

Una victoria que le permite Racing, sin considerar a Damián Pizarro, reponerse del mal comienzo de temporada que tuvo, donde sufrió tres derrotas consecutivas. Ahora, el equipo de Gustavo Costas llegó a su segunda victoria en línea.

¿Cómo queda en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta victoria, la Academia salta al séptimo puesto del Grupo B en el Apertura 2026 con seis puntos, para dejar al “Taladro” en la 12° posición con apenas cuatro unidades.

¿Hace cuánto no juega el chileno?

La última vez que Damián Pizarro sumó minutos en la cancha fue el 5 de octubre del 2025, cuando disputó 13 minutos en el empate por 2-2 del Le Havre ante Rennes. En total, cuatro meses y una semana sin tocar una pelota.