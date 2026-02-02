Damián Pizarro va a tener que seguir esperando para su debut en Racing. Se esperaba que el delantero chileno pudiera aparecer en el partido contra Tigre de este lunes 2 de febrero, pero no fue citado.

El atacante de 20 años fue presentado hace una semana en la Academia y poco después se sumó a los entrenamientos que lidera Gustavo Costas. Sin embargo, aún no convence para hacer competencia.

Cabe recordar que son cuatro meses que el ex Colo Colo no suma minutos en una cancha. Su último duelo fue el 5 de octubre de 2025, cuando disputó unos 13 minutos en el duelo entre Le Havre y Stade Rennes en Francia.

Considerando esto, desde el sitio Racing de Alma confirmó que a Damián Pizarro “todavía no lo ven en condiciones, por lo que se tomarían unos días más para sumarlo al banco de suplentes”.

Damián Pizarro sigue esperando por su debut en Racing

Racing ya lleva dos partidos disputados en el Torneo de Apertura argentino. Y no la pasa bien. Solo suma derrotas, porque cayó frente a Gimnasia La Plata y Rosario Central en el inicio de esta temporada.

El duelo contra Tigre, a disputarse este lunes 2 de febrero a las 19:45 horas, es la oportunidad para el primer triunfo del año.

Por su lado, Damián Pizarro debe seguir trabajando para ponerse a la par de sus compañeros y ser opción para Gustavo Costas. Después de Tigre, la Academia volverá a la cancha el sábado 7 de febrero para enfrentar a Argentinos Juniors. ¿Aparecerá ahí?