Damián Pizarro ya es jugador de Racing. Fueron varios días de incertidumbre para el joven delantero que fue rechazado por Colo Colo en el mercado de fichajes, pero vuelve a Sudamérica para jugar en un grande de Argentina.

“¡Pizarro es de Racing! El delantero chileno de 20 años llega a préstamo desde Udinese, por un año y sin cargo. ¡Bienvenido al Primer Grande!“, dijeron en la Academia para recibirlo.

En Chile, muchos presionan al atacante para que muestre su mejor nivel y pueda relanzar su carrera después de temporadas difíciles en Udinese y Le Havre. Patricio Yáñez le habló fuerte y claro a Damián Pizarro.

“Gustavo Costas se queda con la imagen de Haaland de Macul de esa época. La imagen tiene es de lo que hizo Colo Colo, donde Quinteros lo apoyó, porque no marcaba muchos goles, pero jugaba”, dijo en ESPN.

Pato Yáñez le manda un importante mensaje a Damián Pizarro: “Le va a costar”

“Es el gran momento de que pueda relanzar su carrera. De aprendizaje. Es díficil. Le va a costar. Es un medio futbolizado, no va a tener tiempo de mirar para el lado, para las redes sociales, nada más que alimentarse, entrenar y jugar, y eso creo que lo puede ayudar“, sumó.

Ahora, Damián Pizarro se suma a los entrenamientos de Racing y prepara su debut en Argentina. El último partido que jugó el delantero fue 5 de octubre de 2025, cuando sumó unos 13 minutos en el duelo entre Le Havre y Stade Rennes.