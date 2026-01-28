Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Pato Yáñez le habla fuerte y claro a Damián Pizarro en Racing: “Es el momento de…”

Patricio Yáñez le dejó un mensaje y advertencia a Damián Pizarro en su llegada a Racing. El delantero de 20 años vive una importante oportunidad.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Pato Yáñez le habló a Damián Pizarro en su llegada a Racing
© RacingPato Yáñez le habló a Damián Pizarro en su llegada a Racing

Damián Pizarro ya es jugador de Racing. Fueron varios días de incertidumbre para el joven delantero que fue rechazado por Colo Colo en el mercado de fichajes, pero vuelve a Sudamérica para jugar en un grande de Argentina.

“¡Pizarro es de Racing! El delantero chileno de 20 años llega a préstamo desde Udinese, por un año y sin cargo. ¡Bienvenido al Primer Grande!“, dijeron en la Academia para recibirlo.

En Chile, muchos presionan al atacante para que muestre su mejor nivel y pueda relanzar su carrera después de temporadas difíciles en Udinese y Le Havre. Patricio Yáñez le habló fuerte y claro a Damián Pizarro.

Gustavo Costas se queda con la imagen de Haaland de Macul de esa época. La imagen tiene es de lo que hizo Colo Colo, donde Quinteros lo apoyó, porque no marcaba muchos goles, pero jugaba”, dijo en ESPN.

Tweet placeholder
Damián Pizarro llega a Racing y revive la historia de los chilenos en Avellaneda

ver también

Damián Pizarro llega a Racing y revive la historia de los chilenos en Avellaneda

Pato Yáñez le manda un importante mensaje a Damián Pizarro: “Le va a costar”

Es el gran momento de que pueda relanzar su carrera. De aprendizaje. Es díficil. Le va a costar. Es un medio futbolizado, no va a tener tiempo de mirar para el lado, para las redes sociales, nada más que alimentarse, entrenar y jugar, y eso creo que lo puede ayudar“, sumó.

Publicidad

Ahora, Damián Pizarro se suma a los entrenamientos de Racing y prepara su debut en Argentina. El último partido que jugó el delantero fue 5 de octubre de 2025, cuando sumó unos 13 minutos en el duelo entre Le Havre y Stade Rennes.

Lee también
Rechazan al reemplazante de Lucas Cepeda: "No tiene nada que ver"
Colo Colo

Rechazan al reemplazante de Lucas Cepeda: "No tiene nada que ver"

Colo Colo vuelve a la carga por una obsesión para reemplazar a Cepeda
Colo Colo

Colo Colo vuelve a la carga por una obsesión para reemplazar a Cepeda

Pato Yáñez aplaude la venta de Lucas Cepeda en Colo Colo
Colo Colo

Pato Yáñez aplaude la venta de Lucas Cepeda en Colo Colo

"Muy querido en Colo Colo": Esto dicen en Perú sobre Esteban Pavez
Colo Colo

"Muy querido en Colo Colo": Esto dicen en Perú sobre Esteban Pavez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo