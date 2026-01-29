Lucas Cepeda ya está más que instalado en Elche. El delantero que saltó de Colo Colo a Europa vive sus primeros días de entrenamiento con la ilusión de debutar ante Barcelona y, antes de eso, protagonizó su presentación oficial.

Este miércoles 28 de enero, el atacante enfrentó a los medios de comunicación por primera vez como jugador franjiverde. En conferencia, habló de su motivación para fichar por Elche, el rol de Arturo Vidal en la operación y su formación como futbolista.

“Elegí Elche porque desde el primer momento sentí interés de parte del club. Se contactaron conmigo, con mi representante, nos molestaban todos los días para que viniera. Eso me llenó de ilusión y alegría, saber que un club tan grande como Elche tenga la intención de traerme”, dijo.

“Eder Sarabia (DT del Elche) estuvo con Vidal en Barcelona. Él me explicó su forma de juego, él le escribió a Arturo también para preguntarle por mí y eso también te genera confianza, de que el técnico quiere tenerte en el equipo“, complementó Lucas Cepeda.

Tweet placeholder

ver también Lucas Cepeda hace un golazo en la práctica del Elche y se gana su primer apodo

El mensaje de Lucas Cepeda a Santiago Wanderers y Colo Colo en España

Fue en su presentación donde Lucas Cepeda quiso agradecer a los dos clubes que lo formaron. “Quería darle las gracias a Santiago Wanderers y a Colo Colo, que son equipos de Chile que fueron los creadores prácticamente de mí“, declaró para España.

Publicidad

Publicidad

“Me dieron todas las herramientas y no quería dejar pasar eso, y a toda su gente también“, sumó el delantero.

La intención del ex Cacique es debutar este sábado 31 de enero frente a Barcelona. “Me he sentido muy bien, la gente del club y mis compañeros me han tratado de maravilla. Ojalá pueda hacerlo bien estos días para hacerle saber al DT que puedo estar y que vengo con ritmo de entrenamiento” presionó.