Fútbol Argentino

Vicente Pizarro se gana elogios en Rosario Central ante River: “Este tipo es crack” y “motorcinho”

Vicente Pizarro es destacado tras el partido que jugó contra River Plate, en el que obtuvo nota 7.5.

Por Felipe Escobillana

Vicente Pizarro, al lado de Di María en la foto de Rosario Central
© CentralVicente Pizarro, al lado de Di María en la foto de Rosario Central

Vicente Pizarro tuvo una prueba de fuego en Rosario Central al enfrentar a River Plate. Y la sorteó con éxito, al ser titular y jugar todo el encuentro en el Gigante de Arroyito.

Terminó 0-0 el partido, en el que las críticas hacia el chileno fueron positivas. Un ejemplo de eso estuvo en el final del duelo, cuando en la transmisión de ESPN destacaron su faceta.

Buen partido de Pizarro en el medio, eh. Sobre todo corriendo y metiendo”, fueron las palabras sobre el final del encuentro, tras parar con clase una pelota sobre la banda.

Pizarro es destacado hasta en Brasil

En redes sociales su cometido también recibió elogios. Se destacó, sobre todo, el salto en lo físico, pues en los dos primeros partidos le dejaban como tarea pendiente mejorar ese aspecto.

“Este tipo es crack. Para mí, Pizarro fue el mejor nuestro, se le vio mucho mejor en lo físico y se bancó un rol muy extraño asignado por el DT y fue el más claro”, se pudo leer.

“Es el mejor jugador de Rosario Central y al que menos buscan sus compañeros, curiosamente“, fue otro de los comentarios.

También Pizarro despertó la atención en Brasil, donde destacaron que pisa mucho el área rival. Incluso le calificaron como “excelente motorcinho”.

Su nota, al final del partido, fue de un 7.5 sobre 10, lo que demuestra que se afianzó rápidamente en Argentina y que a sus 23 años puede seguir creciendo.

