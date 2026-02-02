El partido que realizó Vicente Pizarro ante River Plate tuvo gran aceptación. La vitrina, al jugar contra un grande de Argentina, fue enorme y así ha quedado reflejado en las últimas horas.

En la cuenta Scouten Football de X constantemente están analizando lo que realizan futbolistas que juegan en Sudamérica. Se definen como una consultoría de jugadores de esta parte de la región y al Vicho le hicieron un queque por su encuentro con la camiseta de Rosario Central.

“Mediocentro con mayor impacto desde la organización defensiva, especialmente cerrando intervalos tras giros de juego y anticipando en el eje interior“, fue lo que señaló Seba Esquerre, uno de sus fundadores.

Agregó que el ex Colo Colo tiene una fuerza impresionante que le ayuda en el juego. “Mostró solidez en el duelo individual, apoyado en un centro de gravedad estable y fortaleza de tren inferior, lo que le permitió sostener contactos y recuperar ventaja en disputas cercanas”, aclaró.

Pizarro se llenó de elogios en Argentina

Vicho Pizarro, limpio con la pelota

El analista siguió con las flores para el chileno, ahora desde un punto de vista más técnico. “Con pelota su participación fue más influyente en campo rival o siendo vertical post recuperación con un apoyo que descendiendo a una segunda altura en inicios, donde encontró mayores dificultades para sostener continuidad”, indicó.

“Frecuentó desmarques de apoyo en espacios reducidos, ajustando su altura para ofrecer línea de pase y escapar de la marca, favoreciendo la progresión colectiva desde relaciones cortas”, fue como cerró su analítica.

Todo esto lo respaldó de un video, para que quede claro que sus palabras de felicitaciones a Pizarro no son antojadizas.

Rosario Central volverá a jugar este sábado, ante Aldosivi, donde Pizarro podrá seguir demostrando su calidad en el fútbol trasandino.