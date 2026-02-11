La temporada de fútbol argentino recién comienza y tiene a varios chilenos como protagonistas. Claro que Carlos Palacios y Vicente Pizarro destacan entre los 10 jugadores más costosos del torneo.

En los últimos años, los clubes del otro lado de la Cordillera de los Andes poco a poco se han ido animando en confiar en jugadores nacionales. Liderados por Paulo Díaz, quien lleva años brillando en River Plate, quieren hacer historia en el actual país campeón del mundo.

El costo de Carlos Palacios y Vicente Pizarro

Carlos Palacios llegó a Boca Juniors en 2025 tras brillar en Colo Colo. Si bien es titular en los Xeneizes, respaldado por Juan Román Riquelme, todavía no logra convencer del todo. En esta nueva temporada ha iniciado con algunos problemas físicos, los cuales busca superar para consolidarse en La Bombonera.

Vicente Pizarro por su parte, recién está arribado a Rosario Central, pero ya se ganó una camiseta. El Vicho dejó atrás su exitosa etapa en los Albos y aceptó el desafío de arribar a los Canallas, donde comparte camarín con Ángel Di María.

Mientras ambos chilenos quieren cumplir con sus objetivos, el CIES Football Observatory realizó un estudio para evaluar a los 10 jugadores más caros del fútbol argentino. Ahí, aparecieron los dos chilenos con pasado en Colo Colo.

En el 1° lugar se encuentra Lautaro Di Lollo con un precio de 15.8 millones de euros. En cuanto a los nacionales, Carlos Palacios aparece en el 5° puesto con 10.5 millones de euros. En cuanto a Vicente Pizarro, este se ubica en el 10° lugar con una valoración de 7.6 millones de la divisa europea.

Si bien estas cifras no juegan, sí ratifican el estatus y la presión que enfrentan Palacios y Pizarro. Ambos jugarán la Copa Libertadores con Boca Juniors y Rosario Central, respectivamente. Los chilenos quieren dejar bien en alto la bandera nacional en Argentina y América.