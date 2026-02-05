Ahora parece ser definitivo. Desde hace tiempo se viene hablando de que Williams Alarcón lograría la nacionalización argentina, pero el trámite se extendió más de lo previsto y terminó dejando a Boca Juniors contra la espada y la pared a la hora de buscar refuerzos, tanto en este como en mercados anteriores.

No obstante, todo indica que ahora sí hay buenas noticias para el conjunto xeneize. Esto, luego de que el relator argentino Luciano Cofano, conocido como Luchocofano e hincha del club, diera a conocer a través de su cuenta de X que finalmente el ex Colo Colo y Unión La Calera obtendrá en los próximos días la nacionalidad argentina.

Williams Alarcón se nacionaliza argentino

El mediocampista chileno conseguiría la nacionalización trasandina en los próximos días, de acuerdo a la información entregada por Luchocofano en la ex red social del pajarito, donde señaló:

“Lo contamos en La tarde de ATB por @equipoatodoboca. Está ok la nacionalización de Williams Alarcón. Boca liberará un cupo de extranjero en las próximas horas”.

Foto: Captura de X

La noticia genera un efecto dominó tanto para Boca Juniors como para el propio jugador de La Roja, ya que al obtener la nacionalidad argentina se libera un cupo de extranjero, permitiéndole al club ir por otro refuerzo del exterior y, al mismo tiempo, facilitando el futuro deportivo de Alarcón en el país trasandino.

El hijo de Williams Alarcón Fajardo, ex futbolista del fútbol chileno en las décadas de los 80 y 90, no atraviesa su mejor momento en Argentina. Sin embargo, es considerado por Ubeda y su nombre mantiene una buena reputación gracias a su etapa en Huracán, por lo que, en caso de buscar nuevos horizontes, el contar con la nacionalidad argentina podría ser clave para su continuidad en el país trasandino.

Finalmente, en un tweet siguiente, el propio comunicador adelantó que en Boca Juniors no pierden el tiempo y que, a la espera de la liberación del cupo de extranjero de Alarcón, ya trabajan en cerrar la llegada del colombiano Edwuin Cetré, actual jugador de Estudiantes de La Plata.

Foto: Captura de X

