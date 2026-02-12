Hernán Caputto sabe que el siguiente desafío que debe afrontar al mando de Coquimbo Unido es el clásico ante Deportes La Serena. Un partido muy especial para toda la región. Y un examen importante para el director técnico que llegó al campeón del fútbol chileno para afrontar esta campaña.

Según el reemplazante de Esteban González en el cuadro Pirata, se puede apreciar un alza en el juego. Aunque también aprovechó de repasar su filosofía futbolística antes de visitar el estadio La Portada. “Cada entrenador tiene una impronta”, dijo Caputto.

“Soy muy parecido a cosas que tenía Esteban el año anterior. Eso es bueno, uno tiene materia ganada como se dice en jerga futbolística. Pero queremos generar una impronta, presionar un poquito más arriba. Conservar un poco más el balón, rotarlo cuando somos directos”, dijo el ex DT de Deportes Copiapó sobre los matices tácticos que quiere darle a los aurinegros.

Hernán Caputto y Coquimbo Unido celebraron en casa ante Palestino. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Es muy bueno eso, pero también tener la variante de generar algo construido. No soy un gran amante de la posesión de balón, pero sí de buscar espacios y rutas de ataque. Ha sido favorable todo este tiempo trabajado”, expuso el otrora DT de Universidad de Chile y la Roja Sub 17.

También le ha hecho retoques al equipo, principalmente para paliar bajas: Benjamín Gazzolo tomó el lugar que dejó vacante Bruno Cabrera tras su fichaje en Newell’s Old Boys. Y Lucas Pratto hizo lo propio con el vacío de Cecilio Waterman tras su salida a Universidad de Concepción. O el mismo Guido Vadalá para suplir la ausencia de Matías Palavecino.

Guido Vadalá festeja con Lucas Pratto un gol ante Deportes Limache en la Supercopa. (Andrés Piña/Photosport).

Caputto afina detalles para visita de Coquimbo Unido a La Serena en el clásico

Hernán Caputto sabe que este partido que afrontará Coquimbo Unido ante La Serena en el estadio La Portada puede ser un punto de inflexión. Sobre todo para la hinchada. Pero prefiere no ponerse en situaciones hipotéticas. Más bien elige tener cuidado en este momento de la campaña.

“Recuerden que estamos compitiendo desde bien temprano, nos tocó la Supercopa. Uno acelera parte de lo que quiere del funcionamiento del equipo. Esto recién empieza”, se resguardó Caputto, quien sabe que restará mucho camino por recorrer.

Hernán Caputto cuenta las horas para su primer clásico como DT de Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Incluso después del duelo ante los granates, pues quedarán 27 partidos para terminar la Liga de Primera 2026. “Estos partidos tienen algo aparte. Nada tiene que ver con lo obtenido y sí con cómo estamos el día que se juega”, aseguró el otrora arquero.

Deportes La Serena recibirá a Coquimbo Unido este sábado 14 de febrero en el estadio La Portada a contar de las 12 horas y contará con el arbitraje de Cristián Garay.

Coquimbo Unido tiene tres puntos en la Liga de Primera 2026, mientras que Deportes La Serena suma sólo uno al cabo de dos fechas.

