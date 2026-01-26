Cambiaron de jugadores, hasta de entrenador, pero en Coquimbo Unido no paran de hacer historia. Tras lograr su primer título nacional, este fin de semana conquistaron la Supercopa, en dramática definición por penales ante Universidad Católica.

Pero lejos de relajarse en el éxito, la escuadra pirata quiere ir por más. No sólo defenderá su trofeo en Liga de Primera, sino que verá acción en Copa Chile, Copa de la Liga y su regreso a la Copa Libertadores después de tres décadas.

Por ello, y en vista de tener un plantel más amplio, el entrenador de Coquimbo, Hernán Caputto, no ocultó su deseo de sumar una nueva incorporación para la temporada 2026, y le puso un nombre específico: nada menos que Cristián Zavala.

ver también ¡Y se sacó la peluca rosada! Cristian Zavala habla por primera vez de su horroroso penal que fue viral mundial

Caputto le abre las puertas a Zavala para que vuelva a Coquimbo

“No te podría decir que está cerrado (el mercado de fichajes) todavía, porque en realidad, hasta que no esté cerrado el libro de pases, uno o los dirigentes podemos pensar que puede venir alguno más“, manifestó el estratega aurinegro.

Ante la consulta de si le gustaría un regreso a Coquimbo de Zavala, quien se perderá el primer mes de campaña tras la lesión que sufrió en la pretemporada de Colo Colo en Uruguay, Caputto fue claro en su concepto: Lo quiere en sus filas.

“Los jugadores buenos, que conocen el club, que ya han estado acá como Cristián Zavala, siempre van a ser bienvenidos“, sentenció el DT “pirata” sobre el delantero que fue clave en la obtención del Campeonato Nacional 2026 con su aporte por las bandas.

Publicidad

Publicidad

Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido, abierto a regreso de Cristián Zavala (Photosport)

Los números del atacante en el puerto “pirata”

En su fugaz segundo semestre del 2025 con el campeón Coquimbo Unido, Cristián Zavala disputó un total de 1.060 minutos en 13 encuentros, donde registró dos goles y cuatro asistencias.

¿Cuándo juegan los aurinegros?

El monarca comienza su defensa del título en Liga de Primera este sábado 31 de enero, cuando visite a la Universidad de Concepción en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, a partir de las 20:30 horas.

Publicidad