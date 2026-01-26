Diego “Mono” Sánchez es el hombre del momento en el fútbol chileno. El portero fue el artífice del Coquimbo campeón de la Supercopa con sus tapadas en la definición contra U Católica.

Ahí el carismático portero hizo recordar a Ricardo, meta de Portugal que atajó sin guantes en una tanda de penales de la Eurocopa 2004. Por eso, la hazaña del Mono llegó hasta el medio Olé, recordado por “pegarle” a Chile en sus publicaciones.

“El increíble arquero de Coquimbo Unido: se sacó los guantes, tapó dos penales, metió el suyo y salió campeón”, lanzó de entrada el sitio trasandino. Pero dentro de su publicación siguieron los elogios hacia el arquero pirata.

El Mono Sánchez hizo olvidar la rivalidad

Desde Argentina se deshicieron en elogios para Diego “Mono” Sánchez y sus tapadas sin guantes en la Supercopa. El medio Olé recapituló las hazañas del arquero de Coquimbo.

Sánchez tras tapar un penal ante la UC /Photosport

“El que se quedó con todo el show fue Diego Sánchez. El Mono, uno de los guardavalla más controversiales del país trasandino, fue la figura total de la noche y lo hizo de una forma muy particular”, lanzó Olé.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí donde en Argentina dejaron atrás los dardos con jugadores chilenos. Con merecido elogio, apelaron a que “Sánchez es conocido por sus locuras: ya cuando consiguió el histórico titulo de liga con los Piratas sobre el cierre de 2025 había hecho de las suyas”.

“Se había tatuado la frase ‘es hoy’ en la cabeza antes del partido definitorio y salió a festejar al balcón de su casa totalmente desnudo, en una imagen que él mismo compartió en redes sociales”, cerraron.

Publicidad