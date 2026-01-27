Pese a que parecía cerrado, el plantel de Colo Colo se prepara para más movimientos en el mercado de fichajes del fútbol chileno. El Cacique está buscando más refuerzos para el 2026, siendo el arco uno de los puestos donde sí o sí quieren traer a alguien.

Si bien Fernando Ortiz le dio minutos a sus porteros, lo cierto es que le ha dejado claro a Blanco y Negro que quiere a alguien que le meta presión a Fernando De Paul. Y el apuntado está en Perú, donde ya hicieron llegar una oferta.

En las últimas horas se conoció que el Cacique está tentando a un chileno formado en Universidad Católica y que viene de ganarle a la U de Chile hace unos días. Eso sí, las cosas no serán fáciles.

Colo Colo hace oferta formal por Miguel Vargas

Colo Colo quiere dar una de las sorpresas del mercado con el regreso al país de Miguel Vargas. El portero de 29 años y que hoy milita en Universitario tuvo un 2025 que no fue el mejor con poca acción, por lo que no vería con malos ojos llegar a un grande como el Cacique para tener continuidad.

Si bien en las últimas horas se supo del interés, no que no estaba claro era si habían dado un paso más en el Monumental. Algo que este martes el periodista Álvaro Choupay aclaró en Los Tenores de Radio ADN. “Hay una oferta sobre la mesa. Un préstamo con un buen cargo para el elenco peruano por el jugado“.

Aunque el reportero enfatizó en que sacarlo de Perú será un problema. “El tema es que Miguel Vargas renovó contrato hace nada con Universitario pese a no sumar muchos minutos“.

En esa misma línea, el periodista dijo que “lo que nos contaban del entorno del jugador es que hace nada renovó, hoy en Colo Colo es prioridad uno, pero está difícil sacarlo de Universitario“.

“Colo Colo no está dispuesto a gastar por un portero, ya lo vimos con Pérez y Ahumada, quiere un préstamo con opción de compra. Lo de Miguel Vargas le prometieron más minutos en Universitario este año, va a pelear el puesto y lo han visto bien en la pretemporada. Tiene Copa Libertadores y tiene más exposición allá“, añadió.

Finalmente, destacó que el guardameta ha sido incluso por la Bicolor. “Es chileno-peruano, lo han sondeado desde la selección peruana. Lo cierto es que Colo Colo ofertó por el jugador“, cerró.

Miguel Vargas es el arquero que está buscando Colo Colo para presionar a Fernando De Paul. El Cacique apuesta por un chileno en el extranjero para así no sufrir en un puesto donde, pese a tener cartas, su técnico tiene dudas.

¿Cuáles fueron los números de Miguel Vargas en 2025?

Miguel Vargas es la prioridad en el arco de Colo Colo luego de haber disputado un total de 4 partidos oficiales en 2025. En ellos dejó su arco en cero en 2 ocasiones y recibió 2 goles en los 271 minutos que estuvo dentro de la cancha.

