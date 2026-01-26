Colo Colo le dijo adiós a Lucas Cepeda y está trabajando para encontrarle un reemplazante. El Cacique se desprendió de su principal figura y, a menos de una semana del inicio de la Liga de Primera, analizan nombres que puedan tomar su lugar.

Uno de los principales apuntados en los últimos días es Pablo Aránguiz. El capitán de Unión Española es uno de los candidatos por los que el Eterno Campeón ha hecho algunas consultas, pero este lunes avisaron que traerlo al Monumental no será nada de fácil.

Y es que más allá del deseo que pueda tener el jugado al ser hincha del Cacique, la situación de los Hispanos complica el panorama. Eso sí, sin darlo aún por descartado pero asumiendo que en la lista está quedando atrás.

Colo Colo y problemas de último minuto por Pablo Aránguiz

La posible llegada de Pablo Aránguiz a Colo Colo, por ahora, es algo que se ve más lejos que cerca. El capitán de Unión Española suena fuerte en el Cacique, pero las cosas no serán nada de fáciles si quiere dejar el club en el que hoy es capitán.

Así por lo menos lo dio a conocer este lunes en la última edición de DaleAlbo AM el periodista Edson Figueroa. “Ahora, que van a llegar… habrá más refuerzos, pero hasta anoche no había citada reunión de directorio“, señaló de entrada.

Tras ello, el reportero albo entró de lleno en el caso de Pablo Aránguiz y Colo Colo. “No sé si avanza mucho. No está caído, pero me dijeron que está difícil“, remarcó.

Esto se da justo luego que el Cacique hiciera las consultas por quien se ha transformado en su prioridad hasta ahora. Diego Valdés era el nombre que pidió Fernando Ortiz, pero recibió un portazo desde Argentina y las cosas lo tienen mirando otras cartas.

El otro nombre que está en la carpeta es el de Víctor Dávila. Sin ser considerado en el América de México, es otro de los candidatos firmes, aunque su alto sueldo también complica a un Eterno Campeón que no tiene plata para lujos.

Por ahora, en Colo Colo se toman con calma las cosas y necesitan tomar una decisión antes del inicio del torneo. El Cacique no puede perder más tiempo si no quiere volver a cometer los errores que ya le costaron muy caro en el centenario.

¿Cuáles fueron los números de Pablo Aránguiz en 2025?

Pablo Aránguiz es opción en Colo Colo luego de haber disputado 37 partidos oficiales en total en 2025 con Unión Española. En ellos marcó 17 goles y dio 4 asistencias en los 3.003 minutos que estuvo dentro de la cancha.