El torneo nacional comenzará este viernes y hay un ilustre futbolista que aún está en el limbo: Mauricio Isla. El Huaso, que salió de Colo Colo en diciembre, no ha encontrado club en este mercado.

Si bien el mercado de fichajes cerrará recién antes de la cuarta fecha, por lo que tiempo le queda, no hizo pretemporada con ningún club y eso le puede jugar en contra a sus 37 años.

Lo que sí tiene claro, es que no piensa retirarse. Así lo dejó claro en sus redes sociales, donde se muestra entrenando en solitario, al colgar un mensaje en el que indica que aún le queda bencina.

“Jamás dejar lo que me apasiona”, señala junto a una pelota de fútbol, por lo que su intención es poder encontrar un club y ser un aporte durante esta temporada.

Huaso Isla asegura que no piensa en el retiro

Isla es seducido por la farándula

En las últimas horas la prensa de farándula señaló que incluso lo han convencido de que participe en Fiebre de Baile, proyecto que por ahora no le interesa al Huaso pues se siente un futbolista vigente.

Habrá que esperar en los próximos días si le llega una oferta que cumpla sus expectativas en Chile. De lo contrario, deberá mirar al extranjero para continuar su carrera.

De todas maneras, la intención por un asunto familiar es mantenerse en el país, debido a que acá vive la hija que tuvo con la modelo Gala Caldirola.