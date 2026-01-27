El mercado de fichajes sigue en movimiento y, en ese contexto, un tetracampeón con Universidad Católica anunció su llegada a nuevo equipo y disputará el campeonato de la Tercera A durante esta temporada.

Marcelo Suárez, portero de 25 años, multicampeón con la Franja que militó en el equipo entre las temporadas 2018 y 2020, es el nuevo fichaje de Constitución Unido equipo de que juega en la cuarta categoría de las ligas nacionales.

Con la UC, Suárez levantó tres títulos de Primera División y una Supercopa de Chile, donde tras su salida de la Franja militó en clubes como Deportes Recoleta, con quienes consiguió el título de Segunda División, Deportes Colina y Santiago City.

La llegada de Marcelo Suárez a Constitución

Tras salir de Santiago City, el jugador conversó con el medio La Tribuna del Maucho, donde se refirió a su llegada al equipo. “Asumo este desafío con el máximo profesionalismo y un objetivo claro: lograr el ascenso. Mi traslado a Constitución es el reflejo del compromiso total que tengo con el éxito de este proyecto deportivo”.

A lo que añade que su objetivo es “mantener la pasión que siento por mi carrera. Jamás he visto el entrenamiento como una obligación, si no como una elección que disfruto cada día”.

Asimismo, sobre la decisión de fichar por el equipo, comentó: “Decidí venir a Constitución por las referencias positivas de la ciudad y del club. Salir de mi zona de confort y trasladarme con el apoyo de mi familia fue una decisión basada en la historia del club y su éxito reciente”.

“Admiro que, tras su regreso en 2023, lograran el ascenso de inmediato: siempre daré lo mejor de mí y aportaré con liderazgo y disciplina”, explicó.