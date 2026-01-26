El presente de Juan Francisco Rossel en Universidad Católica comienza a generar ruido fuera de la cancha. Pese a ser uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección del plantel, su falta de minutos no pasa desapercibida y ya despierta comentarios en el medio futbolero.

Quien puso el tema sobre la mesa fue el periodista de TNT Sports, Gonzalo Fouillioux, quien se mostró sorprendido por la situación del delantero. “No me imaginaba este presente de Rossel”, señaló, dejando en evidencia que el escenario actual dista mucho de lo que se proyectaba para el canterano cruzado.

El reportero destacó que el jugador tiene todo para romperla, pero que algo ocurre puertas adentro para explicar su ausencia. “Tiene muchas condiciones, algo debe pasar porque no juega”, afirmó.

El comunicador fue cauto al no apuntar directamente a responsabilidades concretas, pero insistió en que la explicación no parece ser solo futbolística. “Desconozco la interna de Católica, pero algo pasará que el técnico no lo utiliza”, remarcó.

Situación de Rossel genera preguntas en Universidad Católica

La falta de continuidad de Rossel contrasta con las expectativas que existían en torno a su desarrollo. Esto, considerando la necesidad de la UC de encontrar variantes ofensivas y renovar piezas dentro del plantel.

Las palabras de Fouillioux reflejan una inquietud que también comienza a instalarse entre hinchas y analistas, que no logran comprender por qué un jugador con proyección y condiciones no logra sumar minutos en partidos oficiales.

Por ahora, el caso Rossel sigue siendo una incógnita en Universidad Católica. Mientras el técnico mantiene sus decisiones, las declaraciones del periodista de TNT Sports vuelven a poner el foco en la interna cruzada y en un jugador que, pese a su talento, sigue esperando su oportunidad.