Universidad Católica sufrió una dolorosa derrota en la Supercopa. Juvenal Olmos analizó lo sucedido en Viña del Mar, donde tuvo especiales palabras para el rol de Juan Francisco Rossel.

Los Cruzados igualaron 0-0 ante Coquimbo Unido durante los 90 minutos, por lo que debieron decidir todo desde los lanzamientos penales. Ahí se lució Diego “Mono” Sánchez, quien atajó dos remates sin guantes, dándole el título a los Piratas.

El descargo de Juvenal Olmos

Más allá de lo sucedido en la definición desde los 12 pasos, durante el tiempo regular Coquimbo fue superior a Universidad Católica. Esta situación preocupa a Juvenal Olmos, quien detectó una falencia en la zona de volantes del club con el que fue campeón como jugador y entrenador.

“Tiene escasez en el mediocampo de jugadores que rompan, tiene muy asociado el pase largo, el toque y toque, pero tiene escasez de esos jugadores que rompen, que se sacan a un jugador de encima y generan un desequilibrio“, explicó Olmos en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Al final del partido se desató una polémica luego de que Juan Francisco Rossel encarara a Diego Sánchez mientras este celebraba con sus hinchas. Olmos cuestionó al joven de 20 años, quien no ingresó al encuentro. Apuntó a que le falta carácter para ganarse un puesto.

“Nosotros vemos que tiene un talento no habitual, pero todavía me da la sensación que esa parte de carácter o transgredir, decir que ‘el 2026 yo me como la camiseta y este tipo me tendrá que poner dentro del equipo titular’, no la veo en él, lo veo en otros juveniles de la UC. Eso le está faltando al jugador de la UC para ser titular“, detalló el ex entrenador de la selección chilena.

Juan Francisco Rossel suma 43 partidos en el primer equipo de Universidad Católica y solo ha anotado 3 goles. Con Daniel Garnero ha sumado muy poco tiempo en el terreno de juego, siendo que es considerado una de las promesas de los Cruzados.