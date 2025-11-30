Colo Colo sigue procesando lo que fue su desastrosa presentación ante Cobresal del pasado viernes. Los albos ni dieron una en El Salvador y terminaron cayendo por 3-0, resultado que los tiene prácticamente aferrados a un milagro para clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

Bajo este complejo panorama son varios los que quieren hacer una renovación total en el plantel albo. Hay niveles que ya no se sostienen en el Cacique y por lo mismo se hace necesario comenzar a cortar algunos nombres.

Uno que se animó en ese sentido fue Juvenal Olmos, quien en su calidad de comentarista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports apuntó a dos jugadores que, bajo su visión, ya no pueden jugar más en Colo Colo.

Los dos cortados por Olmos en el Cacique

El ex DT aseguró que “está claro que hay jugadores que ya no pueden jugar por Colo Colo. Los dos centrales, Emiliano Amor y Sebastián Vegas, ya no pueden jugar más en este equipo”.

“Una cosa es dar oportunidad y dar oportunidad, pero estos errores ya los he visto durante el año en varias ocasiones. La lentitud de ellos hace que el equipo no pueda apretar arriba, no tenga esa tranquilidad”, agregó.

Emiliano Amor tuvo un partido para el olvido ante Cobresal. El argentino termina contrato en Colo Colo y se ve casi imposible que renueve.

Para cerrar, Olmos aseguró que “un equipo grande tiene que tener jugadores rápidos y jugadores confiables, que por lo menos tengan capacidad de jugar uno a uno con el rival”.

Cabe recordar que el Cacique de momento es octavo en la Liga de Primera 2025 con 44 puntos. Para tener alguna opción de clasificar a la próxima Sudamericana necesita que Audax Italiano enrede puntos ante Ñublense este lunes y vencer a los itálicos en la última fecha del torneo.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Audax Italiano el domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 30 de la Liga de Primera 2025.

