Universidad de Chile tenía pactado recibir a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional por la fecha 29 de la Liga de Primera, pero el panorama cambió y los dirigidos por Gustavo Álvarez deberán cambiar de recinto para recibir al cuadro pirata.

Recordemos que los Aurinegros buscan mantener su racha de encuentros, como campeones, con 71 puntos. Mientras que los Azules pelean por el Chile 2, para clasificar de forma directa a la fase de grupo de Copa Libertadores, en el tercer puesto con 51 unidades.

¿Dónde ver a la U. de Chile vs. Coquimbo EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Coquimbo, juegan este martes 2 de diciembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también A sacar la calculadora: Los resultados que necesita la U para ser Chile 2 de Copa Libertadores

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad