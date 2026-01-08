Novedades en Colo Colo. Este miércoles, después de la reunión de directorio de Blanco y Negro, Aníbal Mosa confirmó la salida de Vicente Pizarro a Rosario Central, donde será dirigido por Jorge Almirón.

Ante la salida del capitán del Cacique, al dirigente le consultaron si le buscarían reemplazante en el mercado de fichajes. “No. Lo vamos a resolver en la interna. Lo queremos reemplazar con gente de casa”, explicó.

Pese a que Mosa no entregó los nombres de los canteranos considerados como posibles reemplazantes de Vicente Pizarro, el periodista Cristián Alvarado filtró al candidato principal.

“El nombre que yo podría ratificar, y que fue tema en el directorio, es Bryan Soto. Estaba en la lista de cortados y estaba buscando equipo, ahora todo indica que todo se va a quedar en el Monumental y así Colo Colo suma un reemplazante”, dijo en De Puntete.

Bryan Soto, de vuelta en Colo Colo de su préstamo en Deportes Iquique, se quedaría y sería el reemplazante de Vicente Pizarro | Photosport

Bryan Soto es el elegido para reemplazar a Vicente Pizarro en Colo Colo

Esto significa un vuelco total para Bryan Soto. El jugador que estuvo a préstamo en Deportes Iquique durante la temporada 2025 volvió al Monumental, pero entrenaba separado del plantel por decisión de Fernando Ortiz, quien no lo consideraba para 2026.

Ahora, se sumará a las variantes en el mediocampo para una nueva campaña de Colo Colo. Ante la salida del Vicente Pizarro, los nombres con los que cuenta Ortiz en el medio son Arturo Vidal, Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Claudio Aquino.