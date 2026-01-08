Uno de los golpes mediáticos más duros que ha provocado el arribo del técnico Francisco Meneghini en Universidad de Chile tiene que ver con Leandro Fernández, una vez que le confirmó que no será considerado para la temporada 2026.

El delantero argentino tendrá que salir a préstamo, ya que tiene un año de contrato todavía con los azules, en algo que generó el descontento de los hinchas en las redes sociales, incluso con la barra criticando duramente a Paqui Meneghini.

Una situación que, según pudo conocer Redgol en detalle, también tiene un quiebre en el plantel de la U, con una división muy marcada de lo que significa la salida de un jugador llamado a ser referente.

Fuentes del camarín aseguran que había distancia con el delantero hace un tiempo, teniendo en cuenta actitudes que colmaron la paciencia, incluso de jugadores con experiencia en la interna del camarín.

Leandro Fernández marcó distancia con un gran grupo de sus compañeros de la U. Foto Andrés Pina/Photosport

La distancia de Leandro Fernández en el camarín de la U

La salida de Leandro Fernández también marca una división en la interna del camarín de jugadores, donde si bien tenía el respaldo del grupo de extranjeros, marcó distancia con otros.

Por lo mismo, la noticia que fue calificada como un terremoto, para un grupo significa descomprimir la interna, con un elemento que estaba generando roces con otros jugadores.

Una fuente interna habla que no gustaban “las caras que ponía cuando era suplente”, incluso que “no apoyó a compañeros, por ejemplo, con una mala actitud con un formado en casa”, destacando que “pensaba más en él que en el club”.

Dentro de los detalles confirman que, según esta versión, “marcó distancia con los juveniles de proyección”, por lo que no era visto como un elemento positivo para llamarlo referente.

En ese sentido, será tarea de Paqui Meneghini alinear un camarín que quedó dividido en sentimiento, pero que dio muestra del carácter con que llega el entrenador para asumir el nuevo desafío en la U.