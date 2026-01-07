Este miércoles Universidad de Chile vivió un terremoto “grado 9”. El entrenador Francisco Meneghini decidió cortar a Leandro Fernández, sentenciando la abrupta e inesperada salida de uno de los jugadores más queridos por los hinchas entre el plantel azul. Y como todo sismo de gran intensidad, viene con réplicas.

Durante la jornada el hecho marcó la pauta informativa azul. Incluso voces albas consideraron que la situación marca una buena oportunidad de mercado para el ataque de Colo Colo. Ahora se suma otra arista.

La barra de Universidad de Chile publicó un comunicado en el que hacen pública su molestia por la polémica salida de Fernández, respaldan al jugador y aprietan al nuevo entrenador de la U exigiendo que cambie su decisión.

“Como barra de Los de Abajo, queremos expresar nuestro profundo malestar ante la injusta determinación que se tomó con Leandro Fernández“, publican.

La barra de la U a Meneghini: “No somos O’Higgins, exigimos…”

Agregan que “nuestro equipo necesita jugadores como Leandro Fernández, quien le devolvió la mística y la sonrisa a todos los hinchas azules. Exigimos que, desde el cuerpo técnico de la U, reconsideren la medida, no es la forma ni el modo de tratar a un jugador identificado con nuestra camiseta”.

“La U es un equipo distinto a los demás, la hinchada protege a todos quienes defienden y mojan la camiseta como lo hace el Lea. Paqui, en esta campaña la hinchada y los símbolos de la U nos ayudarán a alcanzar la copa, no repitas errores de antaño”, complementaron.

Los fanáticos azules sentencian que “la U es grande por su gente, no somos O’Higgins. Lea a pesar de no nacer en la U o en Chile, siempre se la ha jugado por el club, tanto así, que su hijo juega en nuestras divisiones inferiores. Jugadores identificados con la camiseta pesan más que cualquier otro. Aguante Leandro Fernández”.

De esta forma, en Universidad de Chile se repite un hecho parecido al que vivió Jorge Sampaoli en los azules, quien a su llegada fue increpado por barristas tras decidir las salidas de Rafael Olarra y Manuel Iturra, además de advertir de una suplencia crónica de Diego Rivarola.

