Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Sampaoli 2.0: barra de U de Chile aprieta a Paqui Meneghini y exige que siga Lea Fernández

Dejà vu Sampaoli-Meneghini: barra de Universidad de Chile aprieta al nuevo DT de la U y exigen que el entrenador se retracte tras determinar la salida de Leandro Fernández.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Barra de la U aprieta y exige a Meneghini por Lea Fernández.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTBarra de la U aprieta y exige a Meneghini por Lea Fernández.

Este miércoles Universidad de Chile vivió un terremoto “grado 9”. El entrenador Francisco Meneghini decidió cortar a Leandro Fernández, sentenciando la abrupta e inesperada salida de uno de los jugadores más queridos por los hinchas entre el plantel azul. Y como todo sismo de gran intensidad, viene con réplicas.

Durante la jornada el hecho marcó la pauta informativa azul. Incluso voces albas consideraron que la situación marca una buena oportunidad de mercado para el ataque de Colo Colo. Ahora se suma otra arista.

La barra de Universidad de Chile publicó un comunicado en el que hacen pública su molestia por la polémica salida de Fernández, respaldan al jugador y aprietan al nuevo entrenador de la U exigiendo que cambie su decisión.

“Como barra de Los de Abajo, queremos expresar nuestro profundo malestar ante la injusta determinación que se tomó con Leandro Fernández“, publican.

Duro golpe al corazón de U de Chile: Paqui Meneghini cortó a Leandro Fernández

ver también

Duro golpe al corazón de U de Chile: Paqui Meneghini cortó a Leandro Fernández

La barra de la U a Meneghini: “No somos O’Higgins, exigimos…”

Agregan que “nuestro equipo necesita jugadores como Leandro Fernández, quien le devolvió la mística y la sonrisa a todos los hinchas azules. Exigimos que, desde el cuerpo técnico de la U, reconsideren la medida, no es la forma ni el modo de tratar a un jugador identificado con nuestra camiseta”.

Barristas de la U exigen que Meneghini reintegre a Leandro Fernández al proyecto 2026.

Barristas de la U exigen que Meneghini reintegre a Leandro Fernández al proyecto 2026.

Publicidad

La U es un equipo distinto a los demás, la hinchada protege a todos quienes defienden y mojan la camiseta como lo hace el Lea. Paqui, en esta campaña la hinchada y los símbolos de la U nos ayudarán a alcanzar la copa, no repitas errores de antaño”, complementaron.

Los fanáticos azules sentencian que “la U es grande por su gente, no somos O’Higgins. Lea a pesar de no nacer en la U o en Chile, siempre se la ha jugado por el club, tanto así, que su hijo juega en nuestras divisiones inferiores. Jugadores identificados con la camiseta pesan más que cualquier otro. Aguante Leandro Fernández”.

Destruida: la dolorosa reacción de la esposa de Leandro Fernández, cortado en U de Chile

ver también

Destruida: la dolorosa reacción de la esposa de Leandro Fernández, cortado en U de Chile

De esta forma, en Universidad de Chile se repite un hecho parecido al que vivió Jorge Sampaoli en los azules, quien a su llegada fue increpado por barristas tras decidir las salidas de Rafael Olarra y Manuel Iturra, además de advertir de una suplencia crónica de Diego Rivarola.

Publicidad
Lee también
Urgente y definitivo: Colo Colo definió donde jugará Zavala el 2026
Colo Colo

Urgente y definitivo: Colo Colo definió donde jugará Zavala el 2026

Destruida: esposa de Lea Fernández reacciona por abrupta salida de la U
U de Chile

Destruida: esposa de Lea Fernández reacciona por abrupta salida de la U

Zaldivia evalúa a la nueva U de Meneghini: "Ofensiva y..."
U de Chile

Zaldivia evalúa a la nueva U de Meneghini: "Ofensiva y..."

Pato Yáñez reacciona sorprendido: "Yo dejaría a Lea Fernández en..."
U de Chile

Pato Yáñez reacciona sorprendido: "Yo dejaría a Lea Fernández en..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo