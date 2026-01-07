Han sido horas bastante intensas las de este miércoles en Universidad de Chile luego que Francisco Meneghini decidiera cortar a Leandro Fernández. Pese a que el delantero argentino tiene contrato vigente y es uno de los más productivos en los últimos años, el DT no quiere contar con él en este 2026.

Esta decisión de Paqui genera bastante impacto, ya que además de todo lo mencionado anteriormente, Lea es uno de los referentes del actual plantel universitario. Sin embargo, el ex O’Higgins pasó todo eso por alto a la hora de definir posturas.

Más allá de las cupos de extranjero en la actual planilla y de los gustos que puso sobre la mesa Meneghini para esta decisión, hay una teoría que ha tomado fuerza en las últimas horas que instala un fuerte polémica en las huestes azules.

El motivo oculto tras la marginación de Leandro Fernández en Universidad de Chile

Uno de los clubes que estaría interesado en contar con los servicios del atacante argentino es O’Higgins de Rancagua. Curiosamente, uno de los dueños del cuadro celeste es el argentino Christian Bragarnik, también representante de Lea.

Acá es donde entra en juego Meneghini, quien hace unas semanas dejó la banca de O’Higgins precisamente por las diferencias que tuvo con el representante, con quien también trabajó en Defensa y Justicia.

“Mi información es que después de su salida de Defensa y Justicia, Meneghini no tenía buena relación con (Christian) Bragarnik (dueño de O’Higgins)”, señaló el pasado 22 de diciembre el periodista Manuel De Tezanos en el programa Balong.

Además, detalló que “no le gustó lo que pasó en el último partido, que apareció Bragarnik, se sacó fotos en el estadio y todo, pese a que no había aparecido en todo este tiempo. No estaba dispuesto a volver a trabajar con él y nunca hubo una chance de que siguiera”.

Cabe recordar que hace unos días transcendió también Gabriel Arias, también representado por el argentino, no llegó a la U justamente por una situación similar.

Dentro del actual plantel de Universidad de Chile el único representado por Christian Bragarnik es Leandro Fernández. ¿Hubo un mensaje hacia el agente por parte de Meneghini con su decisión de sacarlo del equipo?