Universidad de Chile tiene todo cerrado con Lucas Romero y en las próximas horas arribará al país para sellar su contrato. Será el segundo refuerzo azul para el 2026.

El Romántico Viajero ha vivido días turbulentos y pasaron de la alegría por la llegada de Eduardo Vargas, a la pena por la sorpresiva salida de Leandro Fernández. Francisco Meneghini le avisó al “Lea” que no lo tenía en sus planes y este se irá a Argentinos Juniors.

La elección de Lucas Romero

Si bien Lucas Romero venía sonando hace un buen rato en Universidad de Chile, recién ahora ya está todo cerrado, tal como avisó su representante Regis Marques. El jugador arribará al país entre el día viernes y sábado, para dejar todo listo.

ver también ¡Te pillamos, compadre! Anuncian que Gustavo Álvarez está 99,9% listo en la selección peruana

“Ayer arreglamos los últimos detalles entre los clubes y yo creo que ya está todo solucionado. Ahora el jugador tiene que viajar, hacerse los exámenes médicos y sellar su contrato, pero ya está ok“, indicó el representante a Rock and Pop de Paraguay. Marques indicó que lo que atrasó la operación fue la salida de Gustavo Álvarez y la llegada de Paqui Meneghini, pero este aprobó el fichaje.}

“Estaba todo listo, pero hubo un cambio de director técnico y cuando hay un cambio, hay que mirar las opciones del técnico. Si le gusta el jugador y todo eso. Nosotros tratamos de cuidar, porque estamos hablando de que Lucas Romero está peleando para ir al Mundial y ponerlo en un club que ganará bien, pero que no va a jugar, no le sirve a nadie“, detalló Marques.

Lucas Romero lucha por ir al Mundial de 2026. Imagen: Instagram

Publicidad

Publicidad

Lucas Romero tiene 23 años y es seleccionado paraguayo. El jugador de Recoleta de su país tenía varias ofertas, pero se inclinó por Universidad de Chile por una sencilla razón: la estabilidad del país al que arriba.

“El jugador está muy feliz, quería irse ahí, porque sabe que es un mercado importante y sabemos que Chile dentro de Sudamérica es uno de los pocos países que los clubes tienen que pagar al día. Todo eso fue lo que ayudó a que el jugador eligiese irse a Chile“, cerró el representante Regis Marques.