Un verdadero terremoto vivió Universidad de Chile con la salida de Leandro Fernández. Sin embargo, el delantero no duró mucho en el mercado y partirá a Argentinos Juniors.

El Lea llegó en 2023 al Romántico Viajero y rápidamente selló su amor con los hinchas gracias a sus goles, asistencias y extraños bailes. Si bien en el 2025 no tuvo su mejor año, logró recuperar la titularidad en la parte final y nuevamente fue importante.

El nuevo equipo de Leandro Fernández

Cuando Universidad de Chile recién iniciaba su pretemporada 2026, la noticia de que Leandro Fernández no sería considerado por Francisco Meneghini sacudió al planeta azul. Rápidamente los seguidores se mostraron disconformes con la medida del nuevo DT.

Fernández tenía contrato vigente con el Romántico Viajero hasta fines del 2026, por lo que incluso había señalado que en caso de no encontrar equipo, estaba dispuesto a quedarse en el Bulla pese a no contar para el técnico. Sin embargo, esto no será necesario.

Desde Emisora Bullanguera informaron que Leandro Fernández ya tiene nuevo club. Si bien se habló de que el atacante quería quedarse en Chile, finalmente partirá a Argentinos Juniors de su país, por lo que a los 34 años dejará el fútbol nacional.

De esta manera, Fernández regresa a Argentina luego de haber jugado en Defensa y Justicia, Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz, Independiente y Vélez Sarsfield. Los Bichos Colorados tendrán como gran desafío en este 2026 el disputar la Copa Libertadores, donde se medirán en la fase 2 a Barcelona de Ecuador.

Ante Limache, Fernández anotó su último gol por U. de Chile. Imagen: Photosport

En Argentinos Juniors, Leandro Fernández será dirigido por Nicolás Diez y además, será compañero del chileno Brayan Cortés. De esta manera, el Lea le pone fin a sus tres años en Universidad de Chile, donde jugó 100 partidos, anotó 33 goles, entregó 23 asistencias y ganó 2 títulos.