Universidad de Chile presentó a su segundo refuerzo en el mercado de pases para la temporada 2026, con el anuncio del volante Lucas Romero, quien viene desde Paraguay.

El volante, que llega en calidad de préstamo por un año con opción de compra, arribó desde el Club Recoleta de su país, por lo que viene a luchar por un puesto muy importante en el esquema de Francisco Meneghini.

El jugador aterrizó el viernes en el país, donde esta jornada ya estuvo en el Centro Deportivo Azul haciendo las respectivas fotografías, para luego ser anunciado por redes sociales.

Tal como viene siendo una costumbre en las plataformas digitales del club bullanguero, fueron calentando motores dando pistas del nombre del refuerzo, donde lo primero fue un refrescante terere.

Lucas Romero el nuevo volante de la U

Universidad de Chile ya hizo oficial la llegada de Lucas Romero como se segundo refuerzo para la temporada 2026, con una gran presentación en las redes sociales del club.

“Ya es completamente oficial: Lucas Romero, volante seleccionado paraguayo de 23 años, superó los exámenes médicos y firmó su contrato, sellando su llegada al Romántico Viajero para convertirse en el segundo refuerzo en este inicio de la temporada 2026″, explicaron.

Lucas Romero se suma a Eduardo Vargas como refuerzo, mientras durante las próximas horas ocurrirá lo mismo con Octavio Rivero, quien incluso ya llegó al país.

