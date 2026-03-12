Todo definido. La lamentable derrota de O’Higgins en Colombia ante Deportes Tolima acabó por definir finalmente cuál será el mapa continental para los equipos del fútbol chileno, tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana.

Finalmente serán cinco los cuadros nacionales que jugarán torneos Conmebol entre el 7 de abril y el 28 de mayo. La suerte de todos ellos se conocerá el próximo jueves 19 de marzo a las 20:00 horas en el sorteo que se realizará en la ciudad paraguaya de Luque.

El mapa del Fútbol Chileno en torneos Conmebol 2026

COPA LIBERTADORES

Coquimbo Unido, como campeón del fútbol chileno forma parte del bombo 3 debido a su ranking Conmebol (82°)

Universidad Católica, como subcampeón en Liga de Primera también forma parte del bombo 3 por su ubicación en el listado de clubes (35°)

COPA SUDAMERICANA

Palestino, tras superar a Universidad de Chile por 2-1 en el Estadio Nacional. Será parte del bombo 2 por su puesto en ranking Conmebol (52°)

Audax Italiano, tras vencer por penales a Cobresal. Se ubicará en el bombo 3 del sorteo por su puesto en listado (100°)

O’Higgins, al caer en duelo por fase 3 de Copa Libertadores. Caerá en el bombo 4 con los perdedores de aquella instancia (166° en ranking)

En síntesis

Coquimbo Unido y Universidad Católica integran el bombo 3 de la Copa Libertadores .

y integran el bombo 3 de la . Palestino , Audax y O’Higgins representarán a Chile en la fase de grupos de Copa Sudamericana .

, y representarán a Chile en la fase de grupos de . El sorteo oficial se realizará el 19 de marzo en la ciudad paraguaya de Luque.

