Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Tras derrota de O’HIggins: Así jugarán los equipos chilenos en torneos Conmebol 2026

Ya queda conformado el mapa de los cuadros nacionales tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana. El sorteo de ambos torneos será el jueves 19 de marzo.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Los cinco equipos del Fútbol Chileno que jugarán copas internacionales.
© GeminiLos cinco equipos del Fútbol Chileno que jugarán copas internacionales.

Todo definido. La lamentable derrota de O’Higgins en Colombia ante Deportes Tolima acabó por definir finalmente cuál será el mapa continental para los equipos del fútbol chileno, tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana.

Finalmente serán cinco los cuadros nacionales que jugarán torneos Conmebol entre el 7 de abril y el 28 de mayo. La suerte de todos ellos se conocerá el próximo jueves 19 de marzo a las 20:00 horas en el sorteo que se realizará en la ciudad paraguaya de Luque.

Palestino y Audax Italiano conocen sus bolilleros en una Copa Sudamericana con olor a Libertadores

ver también

Palestino y Audax Italiano conocen sus bolilleros en una Copa Sudamericana con olor a Libertadores

El mapa del Fútbol Chileno en torneos Conmebol 2026

COPA LIBERTADORES

  • Coquimbo Unido, como campeón del fútbol chileno forma parte del bombo 3 debido a su ranking Conmebol (82°)
  • Universidad Católica, como subcampeón en Liga de Primera también forma parte del bombo 3 por su ubicación en el listado de clubes (35°)

COPA SUDAMERICANA

  • Palestino, tras superar a Universidad de Chile por 2-1 en el Estadio Nacional. Será parte del bombo 2 por su puesto en ranking Conmebol (52°)
  • Audax Italiano, tras vencer por penales a Cobresal. Se ubicará en el bombo 3 del sorteo por su puesto en listado (100°)
  • O’Higgins, al caer en duelo por fase 3 de Copa Libertadores. Caerá en el bombo 4 con los perdedores de aquella instancia (166° en ranking)

En síntesis

  • Coquimbo Unido y Universidad Católica integran el bombo 3 de la Copa Libertadores.
  • Palestino, Audax y O’Higgins representarán a Chile en la fase de grupos de Copa Sudamericana.
  • El sorteo oficial se realizará el 19 de marzo en la ciudad paraguaya de Luque.
Publicidad
Lee también
¿Cuándo juega U. de Chile vs. Coquimbo Unido en Liga de Primera?
U de Chile

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Coquimbo Unido en Liga de Primera?

Uno "estuvo listo" en Colo Colo: filtran nominados de Coquimbo a la Roja
Selección Chilena

Uno "estuvo listo" en Colo Colo: filtran nominados de Coquimbo a la Roja

Es de los más cuestionados en la U 2026 y pide "sacar carácter para..."
U de Chile

Es de los más cuestionados en la U 2026 y pide "sacar carácter para..."

Fantasma Figueroa quiere su revancha en la U: "Me enamoré de..."
U de Chile

Fantasma Figueroa quiere su revancha en la U: "Me enamoré de..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo