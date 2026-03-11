Colo Colo vuelve a los entrenamientos para preparar su siguiente desafío en la Liga de Primera. Este lunes, los albos reciben a Huachipato con la misión de seguir como punteros exclusivos en la tabla de posiciones.

Una de las situaciones que se toma la atención en la preparación de este encuentro es la de Diego Ulloa. El defensor salió del partido contra Audax Italiano en La Florida con mucho dolor y se encendieron las alarmas por una lesión que lo podría sacar de la titularidad.

De hecho, su complicada situación quedó en evidencia en un registro que capturó RedGol el fin de semana pasado. El canterano dejó el estadio floridano sin poder caminar bien. ¿Podrá jugar el lunes?

¿Es baja? Los detalles del estado de Diego Ulloa en Colo Colo

En Radio ADN, el periodista Cristián Alvarado entregó los detalles sobre el caso de Diego Ulloa. “Siente un pinchazo en el talón derecho. Salió caminando con muchísima dificultad”, partió diciendo.

“Después del partido, conversando ahí antes de que se subiera al bus, me comentaba que esto ya le había pasado en Unión La Calera. Cree que no es de gravedad“, tranquilizó después Alvarado.

En Radio ADN dieron detalles sobre la situación de Diego Ulloa | Photosport

Con esto, el experto en la actualidad del Cacique aseguró que “Diego Ulloa seguramente va a estar para el partido del lunes (contra Huachipato). Está siendo evaluado por el cuerpo médico de Colo Colo”.

En síntesis

Colo Colo lidera como puntero exclusivo y enfrentará a Huachipato este próximo lunes.

El defensor Diego Ulloa presentó un pinchazo en su talón derecho tras enfrentar a Audax.

El cuerpo médico evalúa al defensor, quien proyecta estar disponible para el próximo partido.