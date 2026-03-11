La salida de Francisco Meneghini al mando de Universidad de Chile fue sorpresivo para el plantel y algunos de los hinchas azules, por la forma en que esperaron tras el empate 1-1 ante Universidad de Concepción.

Todo, porque la drástica determinación no se concretó la noche del lunes en el Estadio Nacional, ni menos en el primer entrenamiento el martes, por lo que hubo que esperar para la tarde de ayer para cerrar el proceso.

Algo que no fue sorpresivo para la dirigencia, quienes con el correr de las horas asumen que es algo que ya estaba cocinado desde la semana pasada, con el fin de Paqui.

Así al menos lo detalla el diario El Mercurio, donde se precisa, incluso, si la U vencía al Campanil en la última fecha, era una postura que ya estaba asumida en la interna del club.

U. de Chile visita a Coquimbo tras la salida de “Paqui” Meneghini.

ver también U de Chile tiene a su técnico interino: Jhon Valladares asume de inmediato en el CDA

“No estaba funcionando bien”

Un miembro del directorio conversó con el citado medio para explicar la salida de Francisco Meneghini en Universidad de Chile, donde asegura que ya lo habían encaminado.

Publicidad

Publicidad

“Estamos a cinco puntos del líder, el torneo está súper abierto. Pero más que los resultados, el equipo no estaba funcionando bien, es decir, había un tema de fondo”, explicó.

En ese sentido, revela que era algo que estaba conversado y que entendían que no estaba dando los resultados esperados.

“Y me parece que si le ganábamos con los justo a Universidad de Concepción, la decisión se tomaba igual. El equipo no está jugando como queríamos. Sí nos ha ocurrido de todo: mala suerte, lesiones, lo que pueda pasar es poco… Por suerte fue ahora”, finalizó.

Publicidad