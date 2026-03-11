Este miércoles hay acción en la Liga Argentina con el desarrollo de la fecha 10, jornada que tiene entre sus protagonistas a Argentinos Juniors, de los chilenos Iván Morales y Brayan Cortés, recibiendo en el estadio Diego Armando Maradona a Rosario Central, de dos viejos conocidos del fútbol nacional: Jorge Almirón y Vicente Pizarro.
Gran encuentro entre dos clubes con dispar presente en el Grupo B del torneo trasandino. Por un lado, los Bichos Colorados ocupan el puesto 11 de su zona con apenas 9 puntos en seis partidos. Los Canallas, en tanto, marchan cuartos con 14 unidades, quedando momentáneamente a tres del líder, Independiente Rivadavia con 17 puntos.
Si no te quieres perder este atractivo encuentro de la Liga Argentina, con chilenos como protagonistas, en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles a continuación: horario, transmisión y mucho más.
¿Cuándo y a qué hora juegan Argentinos Juniors vs. Rosario Central por la liga de Argentina?
El partido entre Argentinos Juniors y Rosario Central, por la fecha 10 de la Liga Argentina, se juega este miércoles 11 de marzo a partir de las 17:30 horas de Chile en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires.
Transmisión: ¿Dónde ver por TV y ONLINE el partido entre Argentinos y Rosario?
Lamentablemente, el encuentro entre Argentinos Juniors y Rosario Central, con chilenos en sus filas, no tiene transmisión televisiva en Chile.
Este partido solamente se podrá ver EN VIVO de forma ONLINE mediante la plataforma de streaming Fanatiz, previo pago de una suscripción mensual.