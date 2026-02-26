Brayan Cortés e Iván Morales vivieron una noche amarga de Copa Libertadores con Argentinos Juniors. Ambos chilenos vieron acción en el duelo de vuelta por la fase 2 ante Barcelona de Guayaquil, siendo protagonistas de una triste eliminación en suelo trasandino.

Pese a la buena victoria por 1-0 en Ecuador, el cuadro dirigido por Nicolás Diez fue incapaz de mantener esa ventaja como local, cayendo por 1-0 gracias al tanto de Jhonny Quiñónez a los 66 minutos.

Con este resultado y la llave igualada se tuvo que ir a la serie de lanzamientos penales, donde los dos chilenos fueron protagonistas, aunque en veredas muy distintas.

ver también Brayan Cortés se gana nuevo apodo en Argentinos Juniors y los hinchas lo llenan de elogios

Brayan Cortés e Iván Morales dicen adiós en la Copa Libertadores 2026

Los primeros tres lanzamientos de cada equipo terminaron en gol, pero a partir del cuarto se comenzaron a ver los primeros errores. El primero fue de Tomás Martínez, quien lanzó un disparo que fue atajado de buena manera por Cortés.

Brayan Cortés atajó dos penales, pero no alcanzó para la clasificación de Argentinos Juniors. | Foto: Conmebol.

Ahí estuvo Iván Morales para lograr la ventaja clave para su equipo, pero su disparo fue detenido por el arquero David Contreras. Con el 4-4 en la serie llegó el momento del muere muere, donde otra vez Cortés fue protagonista.

Publicidad

Publicidad

En el sexto disparo de Barcelona el meta chileno detuvo el remate de Akex Rangel, dejándole a su equipo la opción del triunfo si anotaba. Lamentablemente el disparo de Roman Daniel Riquelme se fue directo al horizontal, estirando todavía más la serie.

Lo peor vino en el séptimo disparo de cada elenco. Milton Céliz anotó el suyo para Barcelona, pero Erik Godoy elevó su remate dándole la clasificación a los ecuatorianos, quienes ahora enfrentarán a Botafogo por un lugar en la fase de grupos de la Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

El próximo partido de Argentinos Juniors

Ya eliminados de la Libertadores, ahora el equipo de los chilenos debe centrar sus energías en el torneo argentino. Ahí enfrentarán este domingo 1 de marzo a las 19:15 horas a Barracas Central por la fecha 8 del Apertura en el Estadio Diego Armando Maradona.

ver también En Argentina se vuelven locos con Brayan Cortés: “Es un arquero de equipo grande”

En síntesis