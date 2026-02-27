Ídolo de Colo Colo en el fútbol y para muchos, ídolo social, lo cierto es que Carlos Caszely es voz autorizada para hablar de todo en Chile. A días de un nuevo Superclásico, el “Rey del metro cuadrado” golpeó la mesa en Macul.

En diálogo con RedGol, el goleador histórico de los albos fue consultado sobre la fórmula que tiene pensada Fernando Ortiz en la formación. Ahí, todo apunta a que Maxi Romero y Javier Correa serán titulares.

Por más que algunos hinchas piden a Yastin Cuevas o tres atacantes en vez de dos, el DT seguiría ocupando el esquema que le ha dado tres triunfos al hilo. Al respecto, Caszely alzó la voz y criticó la dupla en ataque.

Caszely no quiere al doble “9” con Correa y Romero

En diálogo con RedGol, Carlos Humberto Caszely se puso el buzo de Colo Colo y le bajó el pulgar a la dupla de Maxi Romero con Javier Correa en ataque. El ídolo albo dio su explicación del por qué no quiere esos nombres en ataque.

Caszely no está de acuerdo con los dos delanteros juntos en el XI.

“Bueno, es la apuesta que ha hecho en los últimos partidos. Ha jugado con dos ‘9’ y después se ha dado cuenta que dos ‘9’ no le sirven, porque a Colo Colo se le cierran los equipos atrás y tiene que abrir la cancha con los cabros jóvenes”, dijo a RedGol.

Eso sí, el ídolo nacional y recordado goleador reconoció que la fórmula de Ortiz ha tenido adeptos internacionales. Por eso, cree que el Cacique necesita nombres aptos para el esquema.

“Es una apuesta que no solamente hace él (Ortiz), la están haciendo varios equipos a nivel mundial, el jugar con dos ‘9’, pero con dos laterales que son dos balas, que son laterales-volantes o laterales-punteros”, cerró.