La Roja femenina se prepara para el regreso de la Liga de Naciones de la Conmebol y para eso disputa dos importantes amistosos contra Paraguay. El equipo nacional visita tierras guaraníes el 4 y 7 de marzo.

Para esta oportunidad, el técnico Luis Mena armó una nómina con una mezcla de experencia y caras nuevas, y en ella destacaba que Tiane Endler iba a participar. Lamentablemente, la golera se tuvo que bajar de la convocatoria.

En un comunicado, la Federación de Fútbol de Chile informó que “la seleccionada nacional Christiane Endler ha sido liberada de la convocatoria debido a una situación personal, por lo que no podrá participar de los partidos amistosos ante Paraguay por la actual Fecha FIFA”.

En su lugar, el cuerpo técnico de la Roja decidió convocar a la portera Marian Jerez de Santiago Wanderers, quien se suma a Ryann Torrero como las goleras para estos amistosos de preparación.

Tiane Endler no es la única baja en la Roja

Además, la Roja femenina perdió a otra importante jugadora para esta fecha FIFA. “La seleccionada nacional Yastin Jiménez ha sido liberada tras sufrir un desgarro semitendinoso en la pierna derecha, motivo por el cual no podrá participar de la Fecha FIFA”, detallaron desde la FFCh.

En su caso, Luis Mena decidió convocar a Javiera Grez, también de Colo Colo, para sumarse a la convocatoria.