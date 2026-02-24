Tiene 15 años, se luce en Colo Colo y fue llamada a la Roja adulta

La Roja femenina tiene varias caras nuevas para su primer desafío del año. A la espera de que se retome la Liga de las Naciones de la Conmebol, el equipo chileno enfrentará dos importantes amistosos contra Paraguay en marzo.

Los llamados a jugadoras como Tiane Endler, Camila Sáez, Yanara Aedo, Nayadet López Opazo y Mary Valencia no causan mayor sorpresa, pero sí las convocatorias a jugadoras que aparecen por primera vez en la selección mayor.

Una de ellas es la joven Constanza González, quien participará de este viaje a Paraguay con solo 15 años. La jugadora de las series menores de Colo Colo fue considerada por Luis Mena para hacer su debut.

La defensora de destacadas participaciones en el Cacique ya formó parte de las selecciones Sub 17 y Sub 20, que recién vienen de disputar torneos Sudamericanos, y ahora enfrenta su primer desafío con la serie adulta.

Constanza González, defensa de Colo Colo, suma llamados a las Sub 15 y Sub 20, y ahora va a la adulta | Instagram

Tiene 15 años y debutará en la Roja adulta

Constanza González es una de las caras nuevas que busca ganarse su lugar en la Roja femenina y ser opción en las clasificatorias al Mundial, que se retoman en abril con los duelos ante Argentina y Colombia.

La defensora está considerada para dos amistosos de preparación contra Paraguay, programados para el miércoles 4 y el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas en tierras guaraníes.

Otros novedades en la nómina de la Roja son María Silva (U. de Chile) y Lesly Olivares (Fortaleza), quienes reciben su primer llamado a la adulta. Además, destaca el regreso de Valentina Díaz a la convocatoria tras una ausencia de casi cinco años en el combinado nacional.