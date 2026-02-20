Las gemelas de Humberto Suazo, Arantza y Grettel, se separarán. Se formaron juntas en Universidad de Chile, club del que se hicieron fanáticas a pesar del pasado colocolino de su padre, pero los caminos no seguirán juntos.

Esto debido a que Arantza, que juega como delantera igual que el Chupete, dejó el Bulla y su nuevo club será la Universidad de Concepción, que le dio la bienvenida en sus redes sociales.

“Saludamos a Arantza Suazo, nueva jugadora del Fútbol Femenino de Universidad de Concepción. Arantza se suma a nuestro equipo, tras su paso por Universidad de Chile y siendo parte de la Selección Sub 20 de Fútbol de Chile”, señala la presentación.

Agregan que “se une a nosotros para defender los colores del Campanil. ¡Un orgullo tenerte con nosotros Arantza Suazo, que sea el inicio de una gran historia juntos”.

El saludo del Chupete Suazo a su hija

Chupete Suazo no quedó indiferente de este paso que está dando una de sus hijas y en la publicación mostró el orgullo que tiene por el crecimiento en su carrera.

“Vamos con todo mi canga, a sumar experiencias y más oportunidades. Disfruta el proceso y a darle con todo te amamos”, manifestó el otrora goleador de la selección chilena.

Publicidad

Publicidad

ver también “Empezó a sentir…”: destapan que Octavio Rivero llegó lesionado a la U desde Ecuador

Su hermana Grettel le dejó un corazón como mensaje, entendiendo que tras hacer todas las divisiones inferiores juntas, llegó el momento de que cada una tome su propio sendero en el fútbol.