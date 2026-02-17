Pese a la molestia de todos: Christiane Endler jugará en África

Christiane Endler tiene en la mira un nuevo título para conseguir con el OL Lyonnes. La portera chilena quiere seguir escribiendo su legado en el fútbol europeo en uno de los mejores equipos del mundo y ahora irá a buscar otro trofeo nacional pero fuera del país.

El próximo mes, el club donde ataja Tiane tendrá que enfrentarse al Paris Saint Germain en la final de la Copa de la Liga Femenina de Francia. En lo que será el reencuentro de la arquera con su ex equipo.

ver también Es parte de la Generación Dorada, salió campeón en Italia y está a punto de quedarse media temporada sin club

Y si bien es un partido importante dentro de la categoría del fútbol femenino en Francia, no es la principal noticia. La verdadera sorpresa es que la Federación Francesa de Fútbol decidió que la sede de este partido no sea en el país. De hecho ni siquiera en el continente, ya que se escogió Abidjan, Costa de Marfil, como la ciudad que reciba este partido.

La explicación de esta decisión es por la importancia de este partido para la federación. Entonces, ven como una buena oportunidad traslardar la final a Costa de Marfil con el fin de poder expandir el fútbol femenino fuera de Francia.

OL Lyonnes de Christiane Endler jugará la final de la Copa de la Liga en Costa de Marfil.(Foto: Pauline Figuet/Getty Images)

Los seguidores en Francia de Endler y compañía molestos con la situación

La decisión de que la final de la Copa de la Liga se juegue en Costa de Marfil claramente no causó alegría en los hinchas de ambos clubes. Esto porque tendrán que trasladarse de continente para ver la final. Además de todo lo que significa los gastos del viaje, hospedaje, entre otras cosas.

Publicidad

Publicidad

Si bien es cierto de que hay vuelos directos, el costo de estos pasajes es entre 700 y 800 euros como promedio. Lo que significa un poco más de 700.000 y 800.000 pesos chilenos respectivamente.

Considerando además, que el vuelo sin escalas entre París y Abidjan dura cerca de seis horas y media. Mientras que para la gente de Lyon el problema es mayor, ya que tendrían que hacer una escala por obligación, lo que alarga más el viaje.

Este descontento es tan grande que de hecho a través de X, la cuenta oficial que sigue al equipo femenino del OL Lyonnes amenazó con boicotear la final en el caso de que no vuelva la localía de este partido a Francia.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo jugará el OL Lyonnes contra el PSG la final de la Copa de la Liga Femenina?

El partido entre OL Lyonnes y PSG, se jugará el próximo 14 de marzo. Ahí ambos equipos buscarán quién se queda con el trofeo de la Copa de la Liga Femeninda de Francia en el Estadio Félix Houphouët Bougny, en Abidjan, Costa de Marfil.