Colombia deberá enfrentar a Francia, por el tercer lugar en el Mundial Sub 20 en Chile. El equipo de César Torres ha mostrado un juego sólido y ofensivo, con Néiser Villarreal como figura destacada tras anotar cinco goles.

Francia llega dolida tras caer en semifinales por penales ante Marruecos, pero con el objetivo de despedirse en el podio. Con Lucas Michal como referente en ataque.

¿Dónde ver Colombia vs. Francia en el Mundial Sub 20?

El partido de Marruecos vs. Francia, irán en vivo este sábado 18 de octubre, desde las 16:00 hrs en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános y lo podrás ver por TV a través de DIRECTV y su señal deportiva de TV, DSports (610/1610).

También de forma online por su plataforma DGO y también estará disponible en Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

Ambos equipos buscarán este fin de semana asegurar un lugar en la gran final de la cita planetaria, en un duelo que promete intensidad, talento y mucha emoción.

